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    «Шоу зажигательное». Баба Яга, Кощей Бессмертный и еще один герой «раскачали» Невский проспект

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    3 комментария

    читательница «Фонтанки» Любовь

    На Невском проспекте уличные музыканты под вечер субботы 10 декабря устроили неожиданное зажигательное шоу. Трио, расположившееся прямо под забором у Аничкова дворца, нельзя было отказать в экстравагантности.

    Один из участников уличного представления надел маску и костюм Бабы Яги и прямо на тротуаре крутил брейк. Другой, прикинувшийся Кощеем Бессмертным, в очках из картонной подставки для кофе, короне и замысловатом наряде из пустых консервных банок, дергался в конвульсивных «па».

    Яростнее всех старался парень с косматой рыжей бородой и полосатом колпаке на голове, который отвечал за музыку: что есть силы он колотил по банкам из под краски и подставке для зонтика, временами рычал в микрофон нечленораздельное, и все - под аккомпанемент бодрых звуков, лившихся из аппаратуры на весь проспект.

    К радости музыкантов, вокруг них очень скоро собралась довольная толпа зрителей.

    «Мы с дочкой проходили мимо и сначала не поняли, что происходит. А потом заиграла музыка, «бабулька» начала брэйк танцевать. Шоу прекрасное и очень зажигательное!», – рассказала «Фонтанке» читательница Любовь, которая прислала видео в редакцию.

    По ее словам, люди не просто останавливались. Многие не выдерживали и начинали пританцовывать.

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    Комментарии 3

    Wert11 Дек 2022 в 00:44
    Это Лепс калдырит.
    +0−0
    Hhz11 Дек 2022 в 00:26
    явная проНАТОвская бесовщина! прямо в центре города разврат :)
    +0−0
    Antuan Rokanten11 Дек 2022 в 00:13
    Это просто невероятное шоу.
    +1−0
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