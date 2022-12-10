«Шоу зажигательное». Баба Яга, Кощей Бессмертный и еще один герой «раскачали» Невский проспект

На Невском проспекте уличные музыканты под вечер субботы 10 декабря устроили неожиданное зажигательное шоу. Трио, расположившееся прямо под забором у Аничкова дворца, нельзя было отказать в экстравагантности.

Один из участников уличного представления надел маску и костюм Бабы Яги и прямо на тротуаре крутил брейк. Другой, прикинувшийся Кощеем Бессмертным, в очках из картонной подставки для кофе, короне и замысловатом наряде из пустых консервных банок, дергался в конвульсивных «па».

Яростнее всех старался парень с косматой рыжей бородой и полосатом колпаке на голове, который отвечал за музыку: что есть силы он колотил по банкам из под краски и подставке для зонтика, временами рычал в микрофон нечленораздельное, и все - под аккомпанемент бодрых звуков, лившихся из аппаратуры на весь проспект.

К радости музыкантов, вокруг них очень скоро собралась довольная толпа зрителей.

«Мы с дочкой проходили мимо и сначала не поняли, что происходит. А потом заиграла музыка, «бабулька» начала брэйк танцевать. Шоу прекрасное и очень зажигательное!», – рассказала «Фонтанке» читательница Любовь, которая прислала видео в редакцию.

По ее словам, люди не просто останавливались. Многие не выдерживали и начинали пританцовывать.