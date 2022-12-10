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    «По ту сторону никто не кричит». Канцлер ФРГ Шольц рассказал, как пытался выучить русский язык

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    Канцлер ФРГ Олаф Шольц поделился, что когда-то пытался выучить русский язык, но «прижился» лишь алфавит. Об этом политик рассказал 10 декабря во время общения с избирателями в Потсдаме.

    «Однажды я пытался учить его в течение восьми часов в центре образования для взрослых. Но кроме алфавита ничего не прижилось», – сказал он.

    Шольц добавил, что в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным ему не требуется перевод, потому что лидер государства хорошо говорит на немецком.

    Канцлер отметил, что считает нужным продолжать общение с главой РФ, несмотря на разницу во мнениях по поводу конфликта на Украине.

    «Я буду продолжать с ним разговаривать, потому что хочу пережить момент, когда можно выйти из ситуации. А это невозможно, если вы не разговариваете друг с другом», – заявил Шольц.

    Политик также заявил, что разговоры с Путиным всегда проходили вежливо – по ту сторону телефона никто не кричит.

    В последний раз Шольц и Путин общались в начале декабря. Разговор, как сообщает BR24, «ознаменовался взаимными обвинениями». Глава России якобы говорил о «разрушительной линии западных государств, в том числе Германии».

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