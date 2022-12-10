«По ту сторону никто не кричит». Канцлер ФРГ Шольц рассказал, как пытался выучить русский язык

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поделился, что когда-то пытался выучить русский язык, но «прижился» лишь алфавит. Об этом политик рассказал 10 декабря во время общения с избирателями в Потсдаме.



«Однажды я пытался учить его в течение восьми часов в центре образования для взрослых. Но кроме алфавита ничего не прижилось», – сказал он.

Шольц добавил, что в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным ему не требуется перевод, потому что лидер государства хорошо говорит на немецком.

Канцлер отметил, что считает нужным продолжать общение с главой РФ, несмотря на разницу во мнениях по поводу конфликта на Украине.