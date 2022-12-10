В шесть раз больше, чем в 2020-м. Генпрокуратура посчитала преступления при реализации нацпроектов

Число преступлений, зарегистрированных при реализации нацпроекта «Демография» за 10 месяцев 2022 года, за два года выросло в шесть раз: 1 790 случаев против 1 072 в прошлом году, и 278 — в 2020-м. Аналитические данные, опубликованные Генеральной прокуратурой, 10 декабря проанализировал РБК.
Посягательств на нарушение закона при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» значительно меньше, нет и такой интенсивной динамики: 233 случая против 250 год к году. И если в «Здравоохранении» тенденции к росту практически нет, 100 случаев против 103, то с «Образованием» отмечается двукратное падение — 121 случай против 252.
Данные о характере преступлений и причиненном ущербе прокуратура не раскрывает.
Нацпроекты были разработаны в 2018 году в соответствии с указом президента РФ и должны были стать инструментом, способствующим социально-экономическому развитию страны. Сейчас их 14. На крупнейшие из них, «Демографию» и «Здравоохранение», выделено 753,8 млрд руб. и 348,8 млрд руб., соответственно, на «Безопасные и качественные дороги» из бюджета направлено 300,8 млрд рублей, на «Цифровую экономику Российской Федерации» заложено 195 млрд руб.