В шесть раз больше, чем в 2020-м. Генпрокуратура посчитала преступления при реализации нацпроектов

Число преступлений, зарегистрированных при реализации нацпроекта «Демография» за 10 месяцев 2022 года, за два года выросло в шесть раз: 1 790 случаев против 1 072 в прошлом году, и 278 — в 2020-м. Аналитические данные, опубликованные Генеральной прокуратурой, 10 декабря проанализировал РБК.



Посягательств на нарушение закона при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» значительно меньше, нет и такой интенсивной динамики: 233 случая против 250 год к году. И если в «Здравоохранении» тенденции к росту практически нет, 100 случаев против 103, то с «Образованием» отмечается двукратное падение — 121 случай против 252.