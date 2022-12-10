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    В шесть раз больше, чем в 2020-м. Генпрокуратура посчитала преступления при реализации нацпроектов

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    5 комментариев

    Число преступлений, зарегистрированных при реализации нацпроекта «Демография» за 10 месяцев 2022 года, за два года выросло в шесть раз: 1 790 случаев против 1 072 в прошлом году, и 278 — в 2020-м. Аналитические данные, опубликованные Генеральной прокуратурой, 10 декабря проанализировал РБК.

    Посягательств на нарушение закона при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» значительно меньше, нет и такой интенсивной динамики: 233 случая против 250 год к году. И если в «Здравоохранении» тенденции к росту практически нет, 100 случаев против 103, то с «Образованием» отмечается двукратное падение — 121 случай против 252.

    Данные о характере преступлений и причиненном ущербе прокуратура не раскрывает.

    Нацпроекты были разработаны в 2018 году в соответствии с указом президента РФ и должны были стать инструментом, способствующим социально-экономическому развитию страны. Сейчас их 14. На крупнейшие из них, «Демографию» и «Здравоохранение», выделено 753,8 млрд руб. и 348,8 млрд руб., соответственно, на «Безопасные и качественные дороги» из бюджета направлено 300,8 млрд рублей, на «Цифровую экономику Российской Федерации» заложено 195 млрд руб.

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    Комментарии 5

    27830096910 Дек 2022 в 21:06
    Разворовывание нац проектов и впк, не является преступлением и предательством в отличие от постов в вк
    +4−0
    своих не бросаем10 Дек 2022 в 21:04
    раз посадок практически нет, данный отчёт воспринимаем как достижения.
    +4−0
    2d691248b10 Дек 2022 в 20:57
    Так это они еще не начали! То ли еще будет...
    +0−0
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