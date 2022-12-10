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    BMW ушел в лобовую на два Hyundai и Mazda под Ростовом. Машины смяло, погибли люди

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    3 комментария

    Страшная авария произошла днем 10 декабря в Ростовской области. В результате лобового столкновения погибли два человека. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

    По данным ведомства, во втором часу дня на трассе Ростов-на-Дону — Азов водитель БМВ не смог справиться с управлением. Машина оказалась на встречной полосе и протаранила Mazda CX-5, Hyundai IХ-35 и Hyundai Getz.

    На месте погиб водитель BMW, 38-летний мужчина. Скончалась также пассажирка «Гетса», 57-летняя женщина. Водитель этой легковушки, 23-летний молодой человек, выжил, но с травмами оказался в стационаре.

    Сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливать обстоятельства трагического столкновения.

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    Комментарии 3

    pride10 Дек 2022 в 19:10
    Если б была разделительная, как во всех цивилизованных странах, то вполне возможно все остались бы живы. Даже водитель бидаблЪЮви. Но деньги на разделительную ушли на яхты, квартиры дома, самолеты госслужащих. Так что своей смертью россияне оплачивают все это добро и это помимо налогов.
    +1−0
    onotolich10 Дек 2022 в 18:28
    БНВ-вод спешил к своему парню?
    +1−1
    aprahka10 Дек 2022 в 17:53
    БМВ это диагноз?
    +1−1
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