BMW ушел в лобовую на два Hyundai и Mazda под Ростовом. Машины смяло, погибли люди

Страшная авария произошла днем 10 декабря в Ростовской области. В результате лобового столкновения погибли два человека. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.



По данным ведомства, во втором часу дня на трассе Ростов-на-Дону — Азов водитель БМВ не смог справиться с управлением. Машина оказалась на встречной полосе и протаранила Mazda CX-5, Hyundai IХ-35 и Hyundai Getz.

На месте погиб водитель BMW, 38-летний мужчина. Скончалась также пассажирка «Гетса», 57-летняя женщина. Водитель этой легковушки, 23-летний молодой человек, выжил, но с травмами оказался в стационаре.