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    Эксперты рассказали о результатах изучения неожиданных находок из Нотр-Дама

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    2 комментария

    Во время работ по восстановлению собора Парижской Богоматери после пожара исследователи нашли два свинцовых саркофага. В них были захоронены представитель знати и каноник. Об этом говорится на сайте Национального института охранных археологических исследований (Inrap).

    Саркофаги обнаружили на разных глубинах при подготовке к возведению строительных лесов для реконструкции шпиля собора. Сообщается, что они имели повреждения, однако останки усопших относительно хорошо сохранились. Экспертизу проводили в Тулузе.

    В одном саркофаге покоился каноник Антуан де ла Порт, который погиб в 1710 году в возрасте 83 лет. На гробу указана эпитафия с его именем.

    Другой саркофаг, обнаруженный во время раскопок, пока остается анонимным. Скелет внутри, вероятно, принадлежит мужчине в возрасте 25–40 лет. Эксперты предполагают, что он мог с ранних лет ездить верхом. Кроме того, вероятно, саркофаг был отлит на его теле. Тело было забальзамировано, что указывает на богатство и высокое положение мужчины в обществе.

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    Комментарии 2

    vic_5e4cd1938d1a810 Дек 2022 в 19:21
    "предполагают, что он мог с ранних лет ездить верхом."

    Интересно ... по каким признакам пришли к такому выводу. У скелета сильно кривые ноги или костную мозоль натёр на копчике?
    +0−0
    MAGDANOZA10 Дек 2022 в 17:47
    Большое спасибо за интересную статью и за ссылку на первоисточник.
    +0−0
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