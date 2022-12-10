Эксперты рассказали о результатах изучения неожиданных находок из Нотр-Дама

Во время работ по восстановлению собора Парижской Богоматери после пожара исследователи нашли два свинцовых саркофага. В них были захоронены представитель знати и каноник. Об этом говорится на сайте Национального института охранных археологических исследований (Inrap).



Саркофаги обнаружили на разных глубинах при подготовке к возведению строительных лесов для реконструкции шпиля собора. Сообщается, что они имели повреждения, однако останки усопших относительно хорошо сохранились. Экспертизу проводили в Тулузе.

В одном саркофаге покоился каноник Антуан де ла Порт, который погиб в 1710 году в возрасте 83 лет. На гробу указана эпитафия с его именем.