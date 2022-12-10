Японкам разрешили снова выходить замуж в течение 100 дней после развода

Жительницы Японии смогут заново выходить замуж в течение 100 дней после развода. Новые супруги также смогут регистрировать установление отцовства, если ребенок от прошлого брака появился на свет в течение 300 дней после расставания. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс приняла палата советников Японии, сообщает «Коммерсантъ».
В силу новеллы вступят в течение 18 месяцев после опубликования, пишет NHK. Для того, чтобы нового мужа японки признали отцом ребенка, на момент рождения брак должен быть официальным. Также жительницы страны смогут оспорить отцовство детей, которые были рождены за 1,5 года до вступления в силу новых положений.
Законодательство, касающееся заключения новых браков для жительниц Японии, оказавшихся в разводе, смягчалось постепенно. С 2016 года ожидание должно было составлять 3 месяца, ранее — полгода.
При этом ряд положений местных законов, которые касались семейных отношений, были приняты еще в 1899 году и часто подвергались критике за неактуальность.