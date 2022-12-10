Утренний Петербург заволокло туманной дымкой. Синоптики предупреждают: это не предел

«Фонтанка.ру»
Резкое похолодание, которое пришло в Петербург после непродолжительной оттепели, принесло с собой морозную дымку. При минус 7 градусах по Цельсию, взвешенные в воздухе капельки влаги превратились в плотную завесу кристаллов, которые, как покрывалом, укрыли город в туман.
Плотная пелена заволокла небоскребы и памятники. Местами туман настолько сгустился, что поглотил даже Исаакиевский собор и Петропавловскую крепость.
Фотограф «Фонтанки» прогулялся в субботу, 10 декабря. Посмотрите, как природа добавила городским пейзажам колдовства.
При этом, по данным Северо-Западного УГМС, ночью и утром 11 декабря туман снова опустится на город и Ленинградскую область. Видимость составит до 500 метров и меньше.