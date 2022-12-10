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    Утренний Петербург заволокло туманной дымкой. Синоптики предупреждают: это не предел

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    4 комментария

    «Фонтанка.ру»

    Резкое похолодание, которое пришло в Петербург после непродолжительной оттепели, принесло с собой морозную дымку. При минус 7 градусах по Цельсию, взвешенные в воздухе капельки влаги превратились в плотную завесу кристаллов, которые, как покрывалом, укрыли город в туман.

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    Плотная пелена заволокла небоскребы и памятники. Местами туман настолько сгустился, что поглотил даже Исаакиевский собор и Петропавловскую крепость.

    Фотограф «Фонтанки» прогулялся в субботу, 10 декабря. Посмотрите, как природа добавила городским пейзажам колдовства.

    При этом, по данным Северо-Западного УГМС, ночью и утром 11 декабря туман снова опустится на город и Ленинградскую область. Видимость составит до 500 метров и меньше.

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    Комментарии 4

    Невский Александр10 Дек 2022 в 16:41
    Странно, за городом ниже минус 4 не было, и тумана тоже.
    +0−0
    triton197710 Дек 2022 в 16:22
    Визульное хорошее сопровождение заметки, и в плане видео, и по "фоткам".
    +0−0
    Otkating10 Дек 2022 в 16:09
    - Верите ли вы в бога?
    - Нет! Меня не существует!!!
    +0−0
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