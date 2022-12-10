    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, ю-в

    761мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd62.38eur65.84

    Выскочил на встречку. Под Гатчиной произошла смертельная авария

    2271
    обсудить

    Серьёзная авария случилась под Гатчиной накануне вечером. 57-летний водитель одного из попавших в ДТП автомобилей скончался на месте происшествия от полученных травм, стало известно «Фонтанке» 10 декабря.

    Мужчина ехал на «Дэу Нексия» по дороге в Вырицу, когда по не установленным пока причинам вдруг оказался на полосе встречного движения и столкнулся с «Фордом Транзит». Вторым транспортным средством управлял 51-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    Полицейские проводят проверку и устанавливают детали случившегося.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close