Выскочил на встречку. Под Гатчиной произошла смертельная авария

Серьёзная авария случилась под Гатчиной накануне вечером. 57-летний водитель одного из попавших в ДТП автомобилей скончался на месте происшествия от полученных травм, стало известно «Фонтанке» 10 декабря.

Мужчина ехал на «Дэу Нексия» по дороге в Вырицу, когда по не установленным пока причинам вдруг оказался на полосе встречного движения и столкнулся с «Фордом Транзит». Вторым транспортным средством управлял 51-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку и устанавливают детали случившегося.