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    Не только «Москвич», но и гараж. В Ленобласти задержали мужчину, который может быть причастен к двойной краже

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    В Тихвинском районе Ленобласти задержали подозреваемого в краже. По мнению силовиков, он мог похитить не только «Москвич», но и металлический гараж для него. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе главка.

    Про потерю имущества полицейским 8 декабря рассказал 67-летний мужчина. По его словам, преступление было совершено в период с апреля 2021 года по ноябрь 2022-го.

    Возбуждено уголовное дело по второй части 158-й статьи УК РФ («Кража»). Накануне в Тихвине сотрудники угрозыска задержали безработного и ранее судимого 27-летнего гражданина.

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