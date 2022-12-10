Не только «Москвич», но и гараж. В Ленобласти задержали мужчину, который может быть причастен к двойной краже

В Тихвинском районе Ленобласти задержали подозреваемого в краже. По мнению силовиков, он мог похитить не только «Москвич», но и металлический гараж для него. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе главка.

Про потерю имущества полицейским 8 декабря рассказал 67-летний мужчина. По его словам, преступление было совершено в период с апреля 2021 года по ноябрь 2022-го.

Возбуждено уголовное дело по второй части 158-й статьи УК РФ («Кража»). Накануне в Тихвине сотрудники угрозыска задержали безработного и ранее судимого 27-летнего гражданина.