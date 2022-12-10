В Петербурге ищут мошенников, которые оставили пенсионерку без «двух квартир»

Петербургские полицейские ищут мошенников, которые лишили пенсионерку 8,5 млн руб. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба главка.

69-летняя женщина обратилась в полицию накануне. По словам заявительницы, всё началось в первых числах ноября, когда на телефон начали поступать звонки от незнакомцев. На том конце провода убеждали — необходимо снять деньги со счетов и перевести их на «безопасные».

Доверившись, горожанка отправила 2,9 млн руб. по озвученным реквизитам. Но на этом злоумышленники не остановились. Они убедили её оформить кредит на 700 тыс. руб. Всё полученное она также отправила на новый счёт.