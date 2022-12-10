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    В Петербурге ищут мошенников, которые оставили пенсионерку без «двух квартир»

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    12 комментариев

    Петербургские полицейские ищут мошенников, которые лишили пенсионерку 8,5 млн руб. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба главка.

    69-летняя женщина обратилась в полицию накануне. По словам заявительницы, всё началось в первых числах ноября, когда на телефон начали поступать звонки от незнакомцев. На том конце провода убеждали — необходимо снять деньги со счетов и перевести их на «безопасные».

    Доверившись, горожанка отправила 2,9 млн руб. по озвученным реквизитам. Но на этом злоумышленники не остановились. Они убедили её оформить кредит на 700 тыс. руб. Всё полученное она также отправила на новый счёт.

    В конце ноября 2022 года домой к пострадавшей пришла женщина, которая представилась Анастасией, агентом по недвижимости. Она сообщила, что квартира пенсионерки выставлена на продажу. Уже в агентстве заявительница заключила предварительный договор купли-продажи и оформила сделку на 4,2 млн рублей, которые после получения отправила по уже знакомым реквизитам.

    Общий ущерб — 8 450 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по четвёртой части 159-й статьи УК РФ («Мошенничество»). Полицейские ищут подозреваемых.

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    Комментарии 12

    душилидушили10 Дек 2022 в 15:21
    Вообще в наше время 69 лет это не глубокий старик, а еще вполне дееспособный человек, подкованный технически и социально… тем более в большом городе, а не глубинке. Глупости все возрасты покорны.
    +0−0
    28017318810 Дек 2022 в 14:54
    Несколько лет назад мою тетю также развели на деньги (сумма к счастью не была запредельной). Ну типа я на машине кого то сбил (у меня нет машины), обычная по тем временам схема. Ну я ей потом говорю, ну ты вообще как, не могла мне позвонить. А она мне гордо " мне для тебя ничего не жалко!". Вот и весь сказ. Стариков бывает непросто в чем либо убедить.
    +0−0
    Джастис10 Дек 2022 в 14:35
    А мне последнее время периодически кто - то названивает и радостным голосом сообщает:"Спешу вас поздравить..." Дальше я не слушаю, сбрасываю. Какую - то новую схему мошенничеств, видимо, изобрели.
    +1−0
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