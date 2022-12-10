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    На юго-западе Петербурга задержали инженера, который устроил стрельбу из окон квартиры

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    1 комментарий

    В Кировском районе задержали 42-летнего нетрезвого мужчину, который накануне ночью решил пострелять из окон квартиры. Про нарушителя спокойствия полицейским рассказала местная жительница.

    Прибывшие на место силовики нашли и изъяли у него предмет, похожий на автомат Калашникова. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Известно, что мужчина работает инженером и живёт в доме на улице Маршала Говорова — оттуда и велась стрельба.

    Горожанина доставили в отдел полиции. В отношении него составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 1

    triton197710 Дек 2022 в 13:01
    Сажать надо за такое "бухло-развлечение", а не "мелкое хулиганство". Сегодня "похулиганил", завтра массовое побоище устроит...
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