На юго-западе Петербурга задержали инженера, который устроил стрельбу из окон квартиры

В Кировском районе задержали 42-летнего нетрезвого мужчину, который накануне ночью решил пострелять из окон квартиры. Про нарушителя спокойствия полицейским рассказала местная жительница.

Прибывшие на место силовики нашли и изъяли у него предмет, похожий на автомат Калашникова. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что мужчина работает инженером и живёт в доме на улице Маршала Говорова — оттуда и велась стрельба.

Горожанина доставили в отдел полиции. В отношении него составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.