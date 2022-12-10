На место западных брендов в российские ТЦ готовятся зайти Казахстан и Беларусь

На площадки в торговых центрах России, освободившиеся после ухода западных брендов, претендуют компании из Белоруссии и Казахстана, а также российские производители одежды, сообщает 10 декабря РБК. Корейские, китайские и иранские бренды пока раздумывают, но в ближайший год ждать их точно не стоит, говорят эксперты.

Большую часть площадей займут российские компании.

«Крупные торговые центры подыскивают такие сети, как Lime, «Cнежная королева», «Аскона», Melon Fashion Group. Развиваться в ТЦ планируют монобренды локальных дизайнеров Allweneed, 12 Storeez, Anna Pekun, NICE ONE и другие», — приводит издание слова регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой.