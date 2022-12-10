На место западных брендов в российские ТЦ готовятся зайти Казахстан и Беларусь

На площадки в торговых центрах России, освободившиеся после ухода западных брендов, претендуют компании из Белоруссии и Казахстана, а также российские производители одежды, сообщает 10 декабря РБК. Корейские, китайские и иранские бренды пока раздумывают, но в ближайший год ждать их точно не стоит, говорят эксперты.
Большую часть площадей займут российские компании.
«Крупные торговые центры подыскивают такие сети, как Lime, «Cнежная королева», «Аскона», Melon Fashion Group. Развиваться в ТЦ планируют монобренды локальных дизайнеров Allweneed, 12 Storeez, Anna Pekun, NICE ONE и другие», — приводит издание слова регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой.
Среди претендентов на площадки малого формата — бренды из Белоруссии (Milavitsa, Mark Formelle, NELVA) и Казахстана (Coffee BOOM, Kirpi, MARWIN by Meloman).
В этом году компания Mark Formelle, один из ведущих белорусских производителей женского, мужского и детского белья и одежды из трикотажа, открыла в Петербурге шесть магазинов: в ТЦ «Пик», «РИО», «Лондон Молл», «Порт Находка», «Родео Драйв» и «Меркурий», в 2023-м их планируют открыть еще 50.
Сеть Coffee BOOM, которая насчитывает 65 кофеен в Казахстане и 2 в Узбекистане, готовится к открытию двух точек в Москве. Петербург, по словам директора по развитию сети Coffee BOOM Сауле Тохтыбаевой, также представляет стратегический интерес для компании, но пока речь идет только о намерении продавать свою франшизу местным партнерам.