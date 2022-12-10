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    На место западных брендов в российские ТЦ готовятся зайти Казахстан и Беларусь

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    20 комментариев

    На площадки в торговых центрах России, освободившиеся после ухода западных брендов, претендуют компании из Белоруссии и Казахстана, а также российские производители одежды, сообщает 10 декабря РБК. Корейские, китайские и иранские бренды пока раздумывают, но в ближайший год ждать их точно не стоит, говорят эксперты.

    Большую часть площадей займут российские компании.

    «Крупные торговые центры подыскивают такие сети, как Lime, «Cнежная королева», «Аскона», Melon Fashion Group. Развиваться в ТЦ планируют монобренды локальных дизайнеров Allweneed, 12 Storeez, Anna Pekun, NICE ONE и другие», — приводит издание слова регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой.

    Среди претендентов на площадки малого формата — бренды из Белоруссии (Milavitsa, Mark Formelle, NELVA) и Казахстана (Coffee BOOM, Kirpi, MARWIN by Meloman).

    В этом году компания Mark Formelle, один из ведущих белорусских производителей женского, мужского и детского белья и одежды из трикотажа, открыла в Петербурге шесть магазинов: в ТЦ «Пик», «РИО», «Лондон Молл», «Порт Находка», «Родео Драйв» и «Меркурий», в 2023-м их планируют открыть еще 50.

    Сеть Coffee BOOM, которая насчитывает 65 кофеен в Казахстане и 2 в Узбекистане, готовится к открытию двух точек в Москве. Петербург, по словам директора по развитию сети Coffee BOOM Сауле Тохтыбаевой, также представляет стратегический интерес для компании, но пока речь идет только о намерении продавать свою франшизу местным партнерам.

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    Комментарии 20

    Dmitry Antonov10 Дек 2022 в 15:32
    "Корейские, китайские и иранские бренды пока раздумывают..." - вот этот момент мне понравился, что за ситуация у нас и перспективы, что такие страны не торопятся ниши занимать?
    +1−0
    tochilshik10 Дек 2022 в 15:07
    то то они ладошки потирают.щас втридорога будут с нас иметь.а что?конкуренции ведь нет.да и не такие мы уж друзья для них.
    +2−0
    Nerevar10 Дек 2022 в 14:15
    Я только за! Казахстанская продукция качественна и недорога. Беларусь зазвездилась и ломит цены.
    +2−0
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