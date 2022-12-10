На Ленинском проспекте под колёса машины попал девятиклассник

В ДТП в Красносельском районе Петербурга пострадал девятиклассник. В момент удара он переходил дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал.

Об аварии, произошедшей накануне днём у дома 90 по Ленинскому проспекту, 10 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За рулём автомобиля «Мицубиси Паджеро спорт» находился 44-летний водитель. В результате ДТП 15-летнего школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас по факту аварии ведётся проверка, устанавливаются все детали случившегося.

За текущий год этот водитель уже четыре раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости.