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    На Ленинском проспекте под колёса машины попал девятиклассник

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    1 комментарий

    В ДТП в Красносельском районе Петербурга пострадал девятиклассник. В момент удара он переходил дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал.

    Об аварии, произошедшей накануне днём у дома 90 по Ленинскому проспекту, 10 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    За рулём автомобиля «Мицубиси Паджеро спорт» находился 44-летний водитель. В результате ДТП 15-летнего школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    Сейчас по факту аварии ведётся проверка, устанавливаются все детали случившегося.

    За текущий год этот водитель уже четыре раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

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    Комментарии 1

    А1357910 Дек 2022 в 11:52
    Мальчик за переходы на красный свет ни разу, конечно, не привлекался. И нарушал бы дальше, но не повезло. Пешеходы наказываются только таким образом, а жаль. Штрафами можно было бы уменьшить количество жертв.
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