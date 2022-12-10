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    Семь человек пострадали при столкновении автобусов под Выборгом

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    Автобусы с рабочими попали в ДТП в Выборгском районе Ленинградской области 9 декабря. По предварительным данным, один из водителей уходил от столкновения с эвакуатором и выехал на встречную полосу.

    Авария случилась на трассе «Зеленогорск - Приморск - Выборг» у посёлка Матросова около восьми часов вечера. 47news пишет, что не разъехались развозившие рабочих «Ютонг» и ПАЗ. Водителя последнего деблокировали спасатели.

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    По предварительной информации дорожной полиции, травмы получили семь человек.

    Водитель одного из автобусов мог вывернуть на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с эвакуатором, который вызвали для угодившего в кювет легкового автомобиля. Были ли выставлены соответствующие знаки, выясняется.

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