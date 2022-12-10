Семь человек пострадали при столкновении автобусов под Выборгом

Автобусы с рабочими попали в ДТП в Выборгском районе Ленинградской области 9 декабря. По предварительным данным, один из водителей уходил от столкновения с эвакуатором и выехал на встречную полосу.



Авария случилась на трассе «Зеленогорск - Приморск - Выборг» у посёлка Матросова около восьми часов вечера. 47news пишет, что не разъехались развозившие рабочих «Ютонг» и ПАЗ. Водителя последнего деблокировали спасатели.