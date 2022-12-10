Чтобы не остаться тяжёлым инвалидом. 13-летнему Кириллу срочно требуется операция

У Кирилла из-за ДЦП множественные прогрессирующие деформации ног. Мальчику назначили хирургическое лечение, которое он успешно начал, но не смог закончить — сначала заболел, а потом закончились квоты. Однако операцию необходимо провести в самые сжатые сроки — до конца декабря. Только теперь это платно.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей. Кирилл Пасхин, 13 лет. Детский церебральный паралич. Деформация стоп.

Требуется операция. Не хватает 172 405 рублей. «Сын родился недоношенным, слабым, не мог дышать. Развивался с отставанием. В год врачи поставили ему диагноз ДЦП.

Я регулярно водила Кирюшу на массаж, физиотерапию, занятия ЛФК. И в три года у него произошел скачок в развитии — сын начал держать голову, сидеть с поддержкой. Но из-за сильной спастики мышц Кирилл не мог опираться на полную стопу, ноги были постоянно напряжены, носок вытянут вперед, как у балерины.



В пять лет сыну сделали операции на ахилловом сухожилии, и он смог вставать, а потом и шагать с поддержкой. Но через пять лет стопы стали выворачиваться — одна внутрь, другая наружу. Деформировались тазобедренные суставы, усилился перекрест ног. При попытке встать Кирилл жаловался на сильную боль, врачи рекомендовали начать хирургическое лечение.

В конце прошлого года прооперировали правую ногу — теперь сын может на неё опираться. Этим летом сделали операцию на левой ноге, установили спицы, провели гипсование и реабилитацию. Осенью планировали завершить лечение, но Кирилл заболел, а затем закончились квоты.



Но откладывать операцию нельзя, иначе сын останется тяжёлым инвалидом. Пожалуйста, помогите ее оплатить! Самим не справиться — живём с мужем на пенсии, денег едва хватает на самое необходимое». Лариса Пасхина, Санкт-Петербург.

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Кирилла детский церебральный паралич, спастическая диплегия, множественные прогрессирующие деформации ног. Мальчику необходимо продолжить хирургическое лечение в декабре. Мы уже прооперировали левую ногу — сформировали ахиллово сухожилие, вывели в правильное положение пятку, зафиксировали спицами. Теперь требуется в сжатые сроки провести второй этап лечения — вывести в правильное положение средний отдел стопы».



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