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    Недружественное оружие и зубную пасту можно ввозить только с увеличенными пошлинами

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    6 комментариев

    Правительство установило пошлины на ввоз в Россию товаров личной гигиены и оружия из недружественных стран. Документ опубликован 9 декабря.

    Распоряжение правительства доступно на официальном портале правовой информации. Пошлины устанавливаются для таких товаров, как зубная паста, шампуни, бальзамы (и вообще все средства для волос), пена дня бритья, дезодоранты и даже благовония. Также в списке моющие и чистящие средства. Для этой категории пошлина увеличивается на 35% от таможенной стоимости товара, если товар произведен в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии или Польше.

    В список обложенного пошлинами оружия включено спортивное и охотничье, а также ракетницы и оружие для гуманного забоя животных. Патроны тоже в списке. Исключение есть для сборных команд РФ при запросе Минспорта. Для этой категории пошлина вырастет на 35% при условии, что товар был произведен в любой из недружественных стран (их почти 50).

    «Утвердить до 31 декабря 2023 года включительно прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза», — сказано в документе.

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    Комментарии 6

    hal900009 Дек 2022 в 22:09
    так а пользоваться чем??..у нас нет нормальной ни пены для бритья не после бритья ничего..арко эта и прочая турецкая для алкашей..им пофиг они с похмелья их жена отправила мол иди побрейся чудо ..им конечно пофиг..а нормальным людЯм чем пользоваться??сраная нивея уже по 500 рублей торгуют..лореаль уже по 800 за простейшую банку бальзама..я че Абрамович чтоли чтоб по тыще за бальзам выкладывать??..они стоили 200 рублей..ну 250 максимум...нивея вообще до 200 рублей..по акции можно было и за 150 взять..
    +0−0
    28022558909 Дек 2022 в 22:07
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше не в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 0-1-1-3 9365
    +0−0
    Чёрт Опасный09 Дек 2022 в 21:43
    То есть, сугубо ради того, чтобы наказать недружественные страны, мы будем не запрещать ввоз товаров оттуда, но драть с ввозящих втридорога?

    Отличный план.
    Надёжный как швейцарские часы.
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