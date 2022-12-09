Недружественное оружие и зубную пасту можно ввозить только с увеличенными пошлинами

Правительство установило пошлины на ввоз в Россию товаров личной гигиены и оружия из недружественных стран. Документ опубликован 9 декабря.
Распоряжение правительства доступно на официальном портале правовой информации. Пошлины устанавливаются для таких товаров, как зубная паста, шампуни, бальзамы (и вообще все средства для волос), пена дня бритья, дезодоранты и даже благовония. Также в списке моющие и чистящие средства. Для этой категории пошлина увеличивается на 35% от таможенной стоимости товара, если товар произведен в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии или Польше.
В список обложенного пошлинами оружия включено спортивное и охотничье, а также ракетницы и оружие для гуманного забоя животных. Патроны тоже в списке. Исключение есть для сборных команд РФ при запросе Минспорта. Для этой категории пошлина вырастет на 35% при условии, что товар был произведен в любой из недружественных стран (их почти 50).
«Утвердить до 31 декабря 2023 года включительно прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации, отличные от ставок единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза», — сказано в документе.