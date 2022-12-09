Ущерб от пожара в сгоревшей в Подмосковье «Меге» может достичь 30 млрд

Союз страховщиков оценивает последствия пожара в торговом центре «Мега» в пределах 20–30 миллиардов рублей. Сумма может стать рекордной в стране.

О последствиях пожара пишет 9 декабря «Коммерсантъ». По предварительной информации, сотрудники подрядной организации «Меги» рядом с магазином «Оби» проводили сварочные работы и выключили дымовые датчики, чтобы сигнализация не сработала ложно. Искра могла попасть на деревянную конструкцию, тлеть и разгореться под утро. От здания практически ничего не осталось.

OBI утверждает, что планово проверяли системы пожарной безопасности меньше месяца назад. МЧС же сообщает, что проверок не было из-за моратория.