    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, южн

    756мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd62.38eur65.84

    Ущерб от пожара в сгоревшей в Подмосковье «Меге» может достичь 30 млрд

    2142
    5 комментариев

    Союз страховщиков оценивает последствия пожара в торговом центре «Мега» в пределах 20–30 миллиардов рублей. Сумма может стать рекордной в стране.

    О последствиях пожара пишет 9 декабря «Коммерсантъ». По предварительной информации, сотрудники подрядной организации «Меги» рядом с магазином «Оби» проводили сварочные работы и выключили дымовые датчики, чтобы сигнализация не сработала ложно. Искра могла попасть на деревянную конструкцию, тлеть и разгореться под утро. От здания практически ничего не осталось.

    OBI утверждает, что планово проверяли системы пожарной безопасности меньше месяца назад. МЧС же сообщает, что проверок не было из-за моратория.

    Оценка в 20–30 млрд предварительная и строится только на площади здания, отметили в Союзе страховщиков. К примеру, ущерб из-за пожара на складе Ozon был оценен в 10 млрд.

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    муматор09 Дек 2022 в 21:17
    Икея мстит.
    +1−0
    Guddd-Head09 Дек 2022 в 21:10
    Дорохо, бохато)
    +0−0
    Заливщик голосовых планок09 Дек 2022 в 20:54
    Да оплатим, чё уж там. Впервой, штоле..
    Вон, нонча, об очередном "улучшении пенсионной системы" заговорили..
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close