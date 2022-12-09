После свободного утра 8 баллов вечером в Петербурге набрались уже на подходе к часу пик

Восьмибалльные пробки на петербургских дорогах 9 декабря скопились уже в начале шестого часа вечера. Для этого времени дня такая загруженность на 1 балл выше обычного, отмечают «Яндекс.Пробки».

Самая длинная для 17 часов пробка за эту неделю собралась на внешнем кольце КАД. Затор растянулся на 7,8 километра от Московского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Длина пробки — 7,8 км. Впрочем, вся восточная часть кольцевой окрасилась желтым в обоих направлениях. Также весьма плотно сейчас на Софийской улице, Витебском проспекте и Московском шоссе в пределах КАД.