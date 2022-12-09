После свободного утра 8 баллов вечером в Петербурге набрались уже на подходе к часу пик

Восьмибалльные пробки на петербургских дорогах 9 декабря скопились уже в начале шестого часа вечера. Для этого времени дня такая загруженность на 1 балл выше обычного, отмечают «Яндекс.Пробки».
Самая длинная для 17 часов пробка за эту неделю собралась на внешнем кольце КАД. Затор растянулся на 7,8 километра от Московского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Длина пробки — 7,8 км. Впрочем, вся восточная часть кольцевой окрасилась желтым в обоих направлениях. Также весьма плотно сейчас на Софийской улице, Витебском проспекте и Московском шоссе в пределах КАД.
В центре наиболее напряженная ситуация между площадью Восстания и площадью Александра Невского. Там движению мешают еще и ДТП. В плотных заторах, в частности, стоят Старо-Невский, Суворовский и Лиговский со стороны Некрасова.
Для сравнения: накануне вечером, несмотря на снег, в городе было лишь 7 баллов. А этим утром дороги были даже на 1 балл свободнее обычного.