    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, южн

    756мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd62.57eur65.68

    После свободного утра 8 баллов вечером в Петербурге набрались уже на подходе к часу пик

    1309
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Восьмибалльные пробки на петербургских дорогах 9 декабря скопились уже в начале шестого часа вечера. Для этого времени дня такая загруженность на 1 балл выше обычного, отмечают «Яндекс.Пробки».

    Самая длинная для 17 часов пробка за эту неделю собралась на внешнем кольце КАД. Затор растянулся на 7,8 километра от Московского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Длина пробки — 7,8 км. Впрочем, вся восточная часть кольцевой окрасилась желтым в обоих направлениях. Также весьма плотно сейчас на Софийской улице, Витебском проспекте и Московском шоссе в пределах КАД.

    В центре наиболее напряженная ситуация между площадью Восстания и площадью Александра Невского. Там движению мешают еще и ДТП. В плотных заторах, в частности, стоят Старо-Невский, Суворовский и Лиговский со стороны Некрасова.

    Для сравнения: накануне вечером, несмотря на снег, в городе было лишь 7 баллов. А этим утром дороги были даже на 1 балл свободнее обычного.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close