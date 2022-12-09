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    Автобус с пассажирами снес фонарный столб на трассе под Выборгом

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    ДТП с автобусом произошло днем 9 декабря в Выборгском районе Ленобласти. Столб под натиском не устоял.

    Около 13 часов на 97-м километре дороги Зеленогорск — Приморск — Выборг автобус Scania, следовавший из поселка Советский в Приморск, съехал на обочину и врезался в фонарный столб, сообщает 47News со ссылкой на ОГИБДД Выборгского района. На кадрах с места аварии, опубликованных в группе «Интересные события в Выборге», видно, что столб от удара упал, оборвав провода, а автобус получил сильные повреждения передней части.

    Скриншот из группы <a href="https://vk.com/wall-37888583_1725023" class="io-leave-page _" target="_blank">«Интересные события в Выборге»</a>
    Скриншот из группы «Интересные события в Выборге»
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    Пассажиры и 66-летний водитель автобуса не пострадали. Обстоятельства произошедшего уточняются.

    Скриншот из группы <a href="https://vk.com/wall-37888583_1725023" class="io-leave-page _" target="_blank">«Интересные события в Выборге»</a>
    Скриншот из группы «Интересные события в Выборге»

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