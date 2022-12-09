Автобус с пассажирами снес фонарный столб на трассе под Выборгом

ДТП с автобусом произошло днем 9 декабря в Выборгском районе Ленобласти. Столб под натиском не устоял.
Около 13 часов на 97-м километре дороги Зеленогорск — Приморск — Выборг автобус Scania, следовавший из поселка Советский в Приморск, съехал на обочину и врезался в фонарный столб, сообщает 47News со ссылкой на ОГИБДД Выборгского района. На кадрах с места аварии, опубликованных в группе «Интересные события в Выборге», видно, что столб от удара упал, оборвав провода, а автобус получил сильные повреждения передней части.
Пассажиры и 66-летний водитель автобуса не пострадали. Обстоятельства произошедшего уточняются.