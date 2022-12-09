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    Путин: «Верить можно только мне»

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    27 комментариев

    Отвечая на вопросы журналистов после саммита в Бишкеке, президент России Владимир Путин пошутил, что верить можно только ему.

    Вопрос, который закончился фразой «кому верить?», прозвучал от журналистки, которую волнует ситуация на фронте с обмундированием. Минобороны заявляет, что всего хватает, а бойцы, которые в том числе обращаются за помощью через военкоров, жалуются на нехватку обмундирования и расходных материалов, в первую очередь медицинского назначения. «Верить никому нельзя, только мне можно», — с улыбкой ответил Путин.

    Он отметил, что Минобороны открыто рассказывает о ходе СВО. «Достаточно прозрачно ведет себя Министерство обороны. Все, что происходит в реалиях на земле, все отражается в ежедневных сводках Министерства обороны, там все на самом деле объективно», — уверен президент.

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    Комментарии 27

    Дядя Бо09 Дек 2022 в 19:03
    Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж,
    Он над нами издевался...(с).
    +2−0
    МатрёшечкА09 Дек 2022 в 18:54
    В лечебницу! Психиатрическую!
    +3−0
    MidNightWoodpecker09 Дек 2022 в 18:53
    О! Новая поправка к этой, как ее, ну об которую вытирают все и всё. От президента до последнего Пригожина
    +1−0
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