Путин: «Верить можно только мне»

Отвечая на вопросы журналистов после саммита в Бишкеке, президент России Владимир Путин пошутил, что верить можно только ему.

Вопрос, который закончился фразой «кому верить?», прозвучал от журналистки, которую волнует ситуация на фронте с обмундированием. Минобороны заявляет, что всего хватает, а бойцы, которые в том числе обращаются за помощью через военкоров, жалуются на нехватку обмундирования и расходных материалов, в первую очередь медицинского назначения. «Верить никому нельзя, только мне можно», — с улыбкой ответил Путин.

Он отметил, что Минобороны открыто рассказывает о ходе СВО. «Достаточно прозрачно ведет себя Министерство обороны. Все, что происходит в реалиях на земле, все отражается в ежедневных сводках Министерства обороны, там все на самом деле объективно», — уверен президент.