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    Петербуржец в суде простил Артура за то, что тот чуть не пробил ему голову ледорубом

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    6 комментариев

    Кировский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Артура Баширова, обвинявшегося в причинении вреда здоровью средней степени тяжести и в угрозе убийством. Об этом 9 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    История произошла вечером 29 января на территории ООО «Авто-Альфа Профи», что на Ленинском проспекте, 139. Между Артуром и неким П. произошел конфликт, в ходе которого первый мужчина схватил ледоруб и ударил им не менее двух раз по голове оппонента. Потерпевший, впрочем, успел закрыться руками и отделался травмой мизинца. В материалах дела говорится, что Баширов сопровождал свои действия угрозами убийства в адрес П.

    От потерпевшего в суд поступило ходатайство о прекращении уголовного дела, так как с Башировым он помирился, свою вину обвиняемый загладил материально.

    Стороны не возражали. Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Баширова прекратил в связи с примирением сторон.

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    Комментарии 6

    alex_k09 Дек 2022 в 16:37
    правильно, по-христиански, прощать надо
    +0−0
    lexandr_5e4ce78957e8409 Дек 2022 в 16:23
    ледорубом по голове, угроза убийством и примерение? так просто, что можно повторить ...
    +0−1
    своих не бросаем09 Дек 2022 в 16:12
    а может его заставили примириться? ну и суды у нас...
    +1−1
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