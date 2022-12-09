Петербуржец в суде простил Артура за то, что тот чуть не пробил ему голову ледорубом

Кировский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Артура Баширова, обвинявшегося в причинении вреда здоровью средней степени тяжести и в угрозе убийством. Об этом 9 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

История произошла вечером 29 января на территории ООО «Авто-Альфа Профи», что на Ленинском проспекте, 139. Между Артуром и неким П. произошел конфликт, в ходе которого первый мужчина схватил ледоруб и ударил им не менее двух раз по голове оппонента. Потерпевший, впрочем, успел закрыться руками и отделался травмой мизинца. В материалах дела говорится, что Баширов сопровождал свои действия угрозами убийства в адрес П.