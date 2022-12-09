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    Из канала Грибоедова спасали сфинкса в пакете. Сейчас он греется в одеялке в новом доме

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    12 комментариев

    В Петербурге в беду попал сфинкс — кто-то выкинул его в пакете на лед канала Грибоедова. Неизвестно, как бы закончилась история, если бы мимо не проходила горожанка с собакой.

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    «Во время прогулки собака потащила к спуску и начала рваться на лед. Пригляделась — лежал пакет завязанный. [Заметила], что он шевелится», — рассказала 9 декабря «Фонтанке» спасительница кота.

    Петербурженка попыталась встать на лед — он затрещал. Пришлось просить помощи у прохожего, который сбегал домой за шваброй, и с ее помощью пакет удалось вытащить со льда.

    «Пакет открыла, он там уже не шевелился толком и почти не мяукал. За пазуху засунула и побежала домой», — говорит новая хозяйка сфинкса.

    Сейчас найденыш чувствует себя хорошо: спит в одеялах в тепле. По словам нашей собеседницы, ветеринар обнаружил у сфинкса проблемы со здоровьем — возможно, поэтому от кота и решил избавиться предыдущий хозяин. «Будем лечить, станет нашим любимцем», — обещает читательница. Раньше в квартире уже жил кот, поэтому собака приняла соседа спокойно.

    Кот пока сторонится всех, но уже выходит к мискам, ходит в лоток и даже играет с веревочкой. Назвали сфинкса Лаки (Счастливчик) — в память о действительно счастливой истории его спасения.

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    Комментарии 12

    MidNightWoodpecker09 Дек 2022 в 16:40
    Ну вот не хочет скудеть земля русская чудаками на другую букву
    +2−0
    Pilat09 Дек 2022 в 16:34
    Спасибо не равнодушной женщине.
    Что в голове у людей которые так поступают с животными.....их нужно однозначно брать под учет МВД
    +6−1
    Vasya1109 Дек 2022 в 16:31
    На вид чудище из чудищ, но милое и ласковое создание.
    Вот так было бы в жизни у человека. А то, вроде на вид человек милый, а по своей натуре с душой, сплошное невообразимое чудище.
    +5−0
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