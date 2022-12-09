Из канала Грибоедова спасали сфинкса в пакете. Сейчас он греется в одеялке в новом доме

В Петербурге в беду попал сфинкс — кто-то выкинул его в пакете на лед канала Грибоедова. Неизвестно, как бы закончилась история, если бы мимо не проходила горожанка с собакой.

«Во время прогулки собака потащила к спуску и начала рваться на лед. Пригляделась — лежал пакет завязанный. [Заметила], что он шевелится», — рассказала 9 декабря «Фонтанке» спасительница кота.

Петербурженка попыталась встать на лед — он затрещал. Пришлось просить помощи у прохожего, который сбегал домой за шваброй, и с ее помощью пакет удалось вытащить со льда.

«Пакет открыла, он там уже не шевелился толком и почти не мяукал. За пазуху засунула и побежала домой», — говорит новая хозяйка сфинкса.

Сейчас найденыш чувствует себя хорошо: спит в одеялах в тепле. По словам нашей собеседницы, ветеринар обнаружил у сфинкса проблемы со здоровьем — возможно, поэтому от кота и решил избавиться предыдущий хозяин. «Будем лечить, станет нашим любимцем», — обещает читательница. Раньше в квартире уже жил кот, поэтому собака приняла соседа спокойно.