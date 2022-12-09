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    Поднял руку на мать. Петербуржец проведет три года в строгой колонии из-за «наследства»

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    2 комментария

    Суд в Петербурге решил судьбу жителя Горелово на ближайшие три года. Он вымогал у матери деньги и несколько раз ее ударил.

    О решении 9 декабря сообщает объединенная пресс-служба. В октябре прошлого года Владимир Русаков пришел к матери и потребовал у нее 1,3 млн рублей — это часть суммы после продажи дачи. 73-летняя женщина ему отказала, в сердцах сын трижды ударил ее по голове ладонью.

    Женщина заявила на сына в полицию, дело возбудили по статье о крупном вымогательстве. В суде Русаков частично признал вину, сказав, что хотел получить треть от стоимости проданного участка, другие показания он давать не стал. Суд учел, что у Русакова жена в декрете и маленький ребенок, о нем хорошо отзываются на работе, а с потерпевшей он примирился. Женщина заявила в суде, что у нее нет претензий к сыну и она не настаивает на строгом наказании.

    Русакова взяли под стражу в зале суда, он приговорен к трем годам колонии строгого режима.

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    hal900009 Дек 2022 в 15:01
    А чейто он требовать начал??..дача то не его..да и не может быть чтоб мать отказала..значит чето еще было что скрывается от общественности..
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