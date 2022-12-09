Поднял руку на мать. Петербуржец проведет три года в строгой колонии из-за «наследства»

Суд в Петербурге решил судьбу жителя Горелово на ближайшие три года. Он вымогал у матери деньги и несколько раз ее ударил.

О решении 9 декабря сообщает объединенная пресс-служба. В октябре прошлого года Владимир Русаков пришел к матери и потребовал у нее 1,3 млн рублей — это часть суммы после продажи дачи. 73-летняя женщина ему отказала, в сердцах сын трижды ударил ее по голове ладонью.

Женщина заявила на сына в полицию, дело возбудили по статье о крупном вымогательстве. В суде Русаков частично признал вину, сказав, что хотел получить треть от стоимости проданного участка, другие показания он давать не стал. Суд учел, что у Русакова жена в декрете и маленький ребенок, о нем хорошо отзываются на работе, а с потерпевшей он примирился. Женщина заявила в суде, что у нее нет претензий к сыну и она не настаивает на строгом наказании.