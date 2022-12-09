Лидер банды угонщиков, промышлявшей в Петербурге шесть лет назад, получил 5 лет колонии

В Петербурге вынесли приговор лидеру банды угонщиков, на счету которой почти два десятка похищенных машин. Промышляли они еще в 2016 году.
Суд установил, что мужчина создал и возглавил преступную группу, которая в 2016 году похищала на территории Петербурга и Ленинградской области автомобили KIA Rio, Ford Focus и Hyundai Solaris, сообщает 9 декабря пресс-служба прокуратуры Петербурга. Угоны совершали по схеме: двое похищали добычу, третий их сопровождал, оберегая от лишних глаз и случайных встреч с полицией. Похищенные машины они в основном скрывали на территории частного дома во Всеволожском районе, принадлежащего одному из участников банды. Позже они продавали автомобили новым владельцам, которые не знали о преступном происхождении своей покупки. Вырученные деньги подсудимый распределял между соучастниками.
Преступники успели угнать машины у 19 человек. Общий ущерб превысил 11 миллионов рублей.
Суд признал главаря виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в крупном и особо крупном размерах, совершенная организованной группой) и приговорил к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами. Ранее Выборгский районный суд вынес приговоры и соучастникам преступления.