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    СМИ: Глава финского МИД Хаависто лидирует среди потенциальных кандидатов на президентство

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    Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто («Союз «зеленых»») стал фаворитом среди потенциальных кандидатов на грядущих президентских выборах. Об этом 9 декабря сообщают финские СМИ со ссылкой на результаты опроса.

    Раньше лидером был гендиректор Банка Финляндии Олли Рен («Центр»), но с лета его популярность упала на 6 % — с 20 до 14. Тем не менее он занимает второе место, а на третьем идет директор Института международных отношений Мика Аалтола.

    Отмечается, что почти четверть опрошенных не смогли выбрать фаворита. Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо получил около 6 % голосов, экс-премьер Александр Стубб — 5 %, а комиссар Евросоюза по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен и министр обороны Антти Кайкконен — по 2 %.

    С 2012 года пост президента Финляндии занимает Саули Ниинистё, его переизбрали на второй срок в 2018 году. Следующие выборы должны пройти в 2024-м.

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