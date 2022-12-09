На реке Оккервиль погрызены деревья. Туда ходят ночные гости

Деревья на реке Оккервиль пестрят «многочисленными погрызами». Бояться не стоит: их оставляют безобидные бобры, которые всерьез взялись за заготовку еды на зиму.
Снимки грызунов 9 декабря публикует зоолог Павел Глазков в своей группе «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте». Сейчас основной корм бобров — кора деревьев и кустарников, объясняет специалист. Чтобы добраться до веток, они валят деревья, затем отгрызают добычу и по воде буксируют поближе к жилищу. Хранятся ветки под водой — как в холодильнике.
«Отношение местных жителей к бобрам разделилось: одни считают, что животных надо отловить и увезти подальше за город, а другие, что бобры — как и мы — полноправные жители Северной столицы. Одно понятно, что перегрызенные бобрами деревья могут попросту упасть на человека или, к примеру, на автомобиль. Некоторые местные жители уже начали оборачивать основание стволов деревьев металлической сеткой», — отмечает зоолог.
Специалист добавляет: если бобрам станет не хватать еды, они сами уплывут в поисках более сытных мест.