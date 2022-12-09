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    На реке Оккервиль погрызены деревья. Туда ходят ночные гости

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    1 комментарий

    Деревья на реке Оккервиль пестрят «многочисленными погрызами». Бояться не стоит: их оставляют безобидные бобры, которые всерьез взялись за заготовку еды на зиму.

    Снимки грызунов 9 декабря публикует зоолог Павел Глазков в своей группе «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте». Сейчас основной корм бобров — кора деревьев и кустарников, объясняет специалист. Чтобы добраться до веток, они валят деревья, затем отгрызают добычу и по воде буксируют поближе к жилищу. Хранятся ветки под водой — как в холодильнике.

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    «Отношение местных жителей к бобрам разделилось: одни считают, что животных надо отловить и увезти подальше за город, а другие, что бобры — как и мы — полноправные жители Северной столицы. Одно понятно, что перегрызенные бобрами деревья могут попросту упасть на человека или, к примеру, на автомобиль. Некоторые местные жители уже начали оборачивать основание стволов деревьев металлической сеткой», — отмечает зоолог.

    Специалист добавляет: если бобрам станет не хватать еды, они сами уплывут в поисках более сытных мест.

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    Комментарии 1

    Evil_Dogooder09 Дек 2022 в 16:59
    Бобры очень прикольные. Я в одном зоопарке видел, как он в воде плавает: там сделали прозрачную боковую стенку аквариума. Очень ловко и маневренно! Но деревья грызть тоже как-то не комильфо. Может их на поруки взять какому-нибудь лесхозу или пилораме, чтобы их подкармливать не идущими в дело ветками?
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