Суд отправил в колонию водителя грузовика, который не заметил женщину на зебре в Сергиево

В Петербурге вынесли приговор водителю грузовика за смертельное ДТП с пешеходом в Красносельском районе. Летом 2020 года он переехал женщину на нерегулируемом переходе. При этом мужчина добросовестно пропустил людей, переходивших дорогу, и как под колесами оказалась потерпевшая — не понял.

ДТП случилось 18 июля 2020 года не позднее 8:33 в Сергиево, сообщает 9 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый на грузовике Volvo следовал по проспекту Ленина от Интернациональной улицы к Пролетарской. Возле дома 1 по Интернациональной он остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить шедших по нему людей, а затем начал движение, не убедившись в безопасности маневра и не пропустив еще одну переходившую дорогу по этой зебре женщину. В итоге грузовик сбил ее на скорости 5–10 км/ч, нанеся тяжелые травмы. В 11:50 женщина скончалась в больнице от тупой сочетанной травмы тела.

Водитель «Вольво» вину не признал и рассказал свою версию случившегося. С его слов, он ехал по Ленина со скоростью около 20–30 км/ч, остановился перед железнодорожным переездом пропустить состав, после чего продолжил движение уже на скорости 5–10 км/ч, так как знал о наличии пешеходного перехода за переездом — дорога была ему хорошо знакома. У зебры он переехал «лежачего полицейского» и с небольшим поворотом направо остановился, чтобы убедиться в отсутствии пешеходов, но заметил, как справа по обочине к переходу подходили люди с электрички. Пропустив их, мужчина возобновил движение, а когда кабина была уже за разметкой перехода, услышал, как ему сигналят водители на «встречке», и остановился. Кто-то из водителей сказал, что у него под задней осью женщина-пешеход. Мужчина вышел из машины и, увидев потерпевшую между задними колесами, вызвал экстренные службы. По словам подсудимого, он не видел женщину, когда трогался с места, и не знает, как она оказалась под колесами. Другие водители рассказали ему, что потерпевшую качнуло и она упала под ехавшую по зебре машину. Подсудимый считает, что соблюдал ПДД и не мог предотвратить наезд.