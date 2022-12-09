    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, ю-в

    758мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd62.57eur65.68

    Суд отправил в колонию водителя грузовика, который не заметил женщину на зебре в Сергиево

    653
    2 комментария

    В Петербурге вынесли приговор водителю грузовика за смертельное ДТП с пешеходом в Красносельском районе. Летом 2020 года он переехал женщину на нерегулируемом переходе. При этом мужчина добросовестно пропустил людей, переходивших дорогу, и как под колесами оказалась потерпевшая — не понял.

    ДТП случилось 18 июля 2020 года не позднее 8:33 в Сергиево, сообщает 9 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый на грузовике Volvo следовал по проспекту Ленина от Интернациональной улицы к Пролетарской. Возле дома 1 по Интернациональной он остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить шедших по нему людей, а затем начал движение, не убедившись в безопасности маневра и не пропустив еще одну переходившую дорогу по этой зебре женщину. В итоге грузовик сбил ее на скорости 5–10 км/ч, нанеся тяжелые травмы. В 11:50 женщина скончалась в больнице от тупой сочетанной травмы тела.

    Водитель «Вольво» вину не признал и рассказал свою версию случившегося. С его слов, он ехал по Ленина со скоростью около 20–30 км/ч, остановился перед железнодорожным переездом пропустить состав, после чего продолжил движение уже на скорости 5–10 км/ч, так как знал о наличии пешеходного перехода за переездом — дорога была ему хорошо знакома. У зебры он переехал «лежачего полицейского» и с небольшим поворотом направо остановился, чтобы убедиться в отсутствии пешеходов, но заметил, как справа по обочине к переходу подходили люди с электрички. Пропустив их, мужчина возобновил движение, а когда кабина была уже за разметкой перехода, услышал, как ему сигналят водители на «встречке», и остановился. Кто-то из водителей сказал, что у него под задней осью женщина-пешеход. Мужчина вышел из машины и, увидев потерпевшую между задними колесами, вызвал экстренные службы. По словам подсудимого, он не видел женщину, когда трогался с места, и не знает, как она оказалась под колесами. Другие водители рассказали ему, что потерпевшую качнуло и она упала под ехавшую по зебре машину. Подсудимый считает, что соблюдал ПДД и не мог предотвратить наезд.

    Тем не менее Красносельский районный суд Петербурга признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. С фирмы-перевозчика суд взыскал в пользу потерпевшей стороны 1 миллион рублей компенсации морального вреда, а также признал по праву гражданский иск в части возмещения расходов на похороны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    Ярополк09 Дек 2022 в 13:52
    Бедолага
    +0−0
    своих не бросаем09 Дек 2022 в 13:38
    а вот был бы пьяным на крузаке бати депутата, вообще бы до суда не дошло...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close