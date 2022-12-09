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    В Петербурге запустили AdVita-мобиль, чтобы собрать 6 млн руб. на лекарства для онкобольных взрослых и детей

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    Петербургский благотворительный фонд AdVita, оказывающий поддержку взрослым и детям с онкогематологическими заболеваниями, открыл сбор средств на покупку лекарств для пациентов НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. Всего требуется закупить девять наименований препаратов на 6 млн рублей. Это противоопухолевые и противогрибковые препараты, антибиотики и иммуноглобулины. Всё то, без чего лечение от рака невозможно.

    Для того чтобы успеть собрать деньги на лекарства, фонд создал новогодний AdVita-мобиль. Следить за его маршрутом можно на сайте https://help.advita.ru/.

    «Он пока виртуальный, но мы очень надеемся, что вскоре с помощью жертвователей сможем найти деньги и привезти настоящие лекарства в настоящую больницу. Ведь нас там очень ждут», — говорят в фонде.

    Проблема с нехваткой лекарств в больницах традиционно обостряется в декабре. Препараты, которые были куплены на год за счёт бюджетных средств, заканчиваются. Причин много. Одна из них заключается в том, что закупки рассчитываются по усреднённым показателям, поясняют в фонде. В начале года клиника должна спрогнозировать, сколько людей и с какими диагнозами могут обратиться за помощью. Лечение проводится по стандартным протоколам, однако сложно рассчитать на будущее, с какими особенностями столкнутся врачи и пациенты, всё очень индивидуально. Не все случаи поддаются стандартному лечению, а дозировка препаратов часто рассчитывается исходя из веса пациента. Знать это наперед тоже нельзя. И, конечно, врачи исходят из потребностей конкретных пациентов.

    Лекарства по следующей госзакупке поступят в клинику нескоро — аукционы пройдут только после январских праздников, а фактически лекарства появятся в клинике в лучшем случае в феврале. Если не будет лекарств, план лечения окажется под угрозой. Задача врачей и фонда AdVita — сделать так, чтобы лечение не прерывалось.

    «Несмотря на то, что государство обеспечивает лечебные учреждения необходимыми лекарственными препаратами, иногда возникают ситуации, в которых не всегда получается быстро достать нужное лекарство. Особенно трудным бывает период в конце года, переходящий в длительные новогодние праздники. К сожалению, наши пациенты не могут находиться без лечения в ожидании поставки препаратов, поэтому каждый год мы обращаемся за помощью в фонд AdVita, чтобы обеспечить бесперебойное лечение наших тяжелых пациентов», — говорит Татьяна Юхта, к.м.н., детский онколог НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой.

    «Наш новогодний сбор уже стал традиционным. Шесть миллионов рублей — это большая сумма, и фонд AdVita нуждается в поддержке жертвователей. Мы благодарны всем, кто сделает свой вклад и поможет обеспечить лекарствами пациентов НИИ им. Р. М. Горбачевой в январе», — сказала Алина Вилкова, финансовый директор фонда AdVita.

    Среди лекарств, которые должен закупить фонд: антибиотики «Завицефта» и «Азнам», «Колистин», противогрибковое средство «Вориконазол», противоопухолевое средство «Медеран» и т. д. Препараты требуются в разном количестве — от 7 до 300 упаковок.

    Помочь фонду AdVita оплатить лекарства для пациентов клиники можно по ссылке.

    Благотворительный фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Санкт-Петербурге.

    Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, ведёт поиск и активацию доноров костного мозга, арендует жильё для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким. Только в 2021 году адресную помощь получили 780 человек из 80 регионов Российской Федерации.

    Кроме того, фонд системно оплачивает реагенты, расходные материалы для онкологических клиник, прежде всего для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

    НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой — федеральная клиника, которая находится в Санкт-Петербурге. Она является ведущим центром трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в России. Ежегодно здесь выполняется более 400 различных видов трансплантаций костного мозга у пациентов с болезнями крови, онкологическими, наследственными заболеваниями. Это дети и взрослые, которые приезжают сюда со всей страны, поскольку возможности помочь им в регионах уже исчерпаны.

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    Комментарии 2

    Евгений СПб09 Дек 2022 в 13:36
    Один день т.н.СВО - десятки миллионов рублей. Но денег на людей своих нет. Кто враг России, угадайте?
    +3−0
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