В Петербурге запустили AdVita-мобиль, чтобы собрать 6 млн руб. на лекарства для онкобольных взрослых и детей

Петербургский благотворительный фонд AdVita, оказывающий поддержку взрослым и детям с онкогематологическими заболеваниями, открыл сбор средств на покупку лекарств для пациентов НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии
Для того чтобы успеть собрать деньги на лекарства, фонд создал новогодний AdVita-мобиль. Следить за его маршрутом можно на сайте https://help.advita.ru/.
«Он пока виртуальный, но мы очень надеемся, что вскоре с помощью жертвователей сможем найти деньги и привезти настоящие лекарства в настоящую больницу. Ведь нас там очень ждут», — говорят в фонде.
Проблема с нехваткой лекарств в больницах традиционно обостряется в декабре. Препараты, которые были куплены на год за счёт бюджетных средств, заканчиваются. Причин много. Одна из них заключается в том, что закупки рассчитываются по усреднённым показателям, поясняют в фонде. В начале года клиника должна спрогнозировать, сколько людей и с какими диагнозами могут обратиться за помощью. Лечение проводится по стандартным протоколам, однако сложно рассчитать на будущее, с какими особенностями столкнутся врачи и пациенты, всё очень индивидуально. Не все случаи поддаются стандартному лечению, а дозировка препаратов часто рассчитывается исходя из веса пациента. Знать это наперед тоже нельзя. И, конечно, врачи исходят из потребностей конкретных пациентов.
Лекарства по следующей госзакупке поступят в клинику нескоро — аукционы пройдут только после январских праздников, а фактически лекарства появятся в клинике в лучшем случае в феврале. Если не будет лекарств, план лечения окажется под угрозой. Задача врачей и фонда AdVita — сделать так, чтобы лечение не прерывалось.
«Несмотря на то, что государство обеспечивает лечебные учреждения необходимыми лекарственными препаратами, иногда возникают ситуации, в которых не всегда получается быстро достать нужное лекарство. Особенно трудным бывает период в конце года, переходящий в длительные новогодние праздники. К сожалению, наши пациенты не могут находиться без лечения в ожидании поставки препаратов, поэтому каждый год мы обращаемся за помощью в фонд AdVita, чтобы обеспечить бесперебойное лечение наших тяжелых пациентов», — говорит Татьяна Юхта, к.м.н., детский онколог НИИ ДОГиТ
«Наш новогодний сбор уже стал традиционным. Шесть миллионов рублей — это большая сумма, и фонд AdVita нуждается в поддержке жертвователей. Мы благодарны всем, кто сделает свой вклад и поможет обеспечить лекарствами пациентов НИИ
Среди лекарств, которые должен закупить фонд: антибиотики «Завицефта» и «Азнам», «Колистин», противогрибковое средство «Вориконазол», противоопухолевое средство «Медеран» и
Помочь фонду AdVita оплатить лекарства для пациентов клиники можно по ссылке.