В Петербурге запустили AdVita-мобиль, чтобы собрать 6 млн руб. на лекарства для онкобольных взрослых и детей

Петербургский благотворительный фонд AdVita, оказывающий поддержку взрослым и детям с онкогематологическими заболеваниями, открыл сбор средств на покупку лекарств для пациентов НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой . Всего требуется закупить девять наименований препаратов на 6 млн рублей. Это противоопухолевые и противогрибковые препараты, антибиотики и иммуноглобулины. Всё то, без чего лечение от рака невозможно.

Для того чтобы успеть собрать деньги на лекарства, фонд создал новогодний AdVita-мобиль. Следить за его маршрутом можно на сайте https://help.advita.ru/.



«Он пока виртуальный, но мы очень надеемся, что вскоре с помощью жертвователей сможем найти деньги и привезти настоящие лекарства в настоящую больницу. Ведь нас там очень ждут», — говорят в фонде.



Проблема с нехваткой лекарств в больницах традиционно обостряется в декабре. Препараты, которые были куплены на год за счёт бюджетных средств, заканчиваются. Причин много. Одна из них заключается в том, что закупки рассчитываются по усреднённым показателям, поясняют в фонде. В начале года клиника должна спрогнозировать, сколько людей и с какими диагнозами могут обратиться за помощью. Лечение проводится по стандартным протоколам, однако сложно рассчитать на будущее, с какими особенностями столкнутся врачи и пациенты, всё очень индивидуально. Не все случаи поддаются стандартному лечению, а дозировка препаратов часто рассчитывается исходя из веса пациента. Знать это наперед тоже нельзя. И, конечно, врачи исходят из потребностей конкретных пациентов.

