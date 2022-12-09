«Прямо сине-голубые!» С новгородских фресок на реставраторов посмотрели так, что те удивились

Реставраторы, работающие над восстановлением фресок Рюрикова городища, столкнулись с неожиданной находкой: фрагменты живописи со стен утраченного православного храма сложились в изображение, все лики на котором были голубоглазыми.
«Прямо сине-голубые! — цитируют реставраторов в пресс-службе Минкульта 9 декабря. — Такого мы еще не встречали. Уникальный случай для XII века, обычно — черные».
Исследованием фресок со стен церкви Благовещения на Городище занимаются в Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника, работы ведутся четвертый год, и, по словам заведующей центром Татьяны Анисимовой, сейчас тот этап, когда становится ясно, что именно изображено на фресках, во что были одеты люди, с какими атрибутами они изображены, притом что из-под завалов было извлечено не более 2 процентов фрагментов живописи храма.
Параллельно идет расшифровка надписей, которые были сделаны при росписи храма — на кириллице и глаголице, филологам уже стал известен смысл порядка 150 кириллических надписей и 20 глаголических.
Церковь Благовещения на Городище была уничтожена еще в XIV веке, на ее месте был возведен новый храм, который также был уничтожен — но уже в годы Великой Отечественной войны.