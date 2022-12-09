«Прямо сине-голубые!» С новгородских фресок на реставраторов посмотрели так, что те удивились

Реставраторы, работающие над восстановлением фресок Рюрикова городища, столкнулись с неожиданной находкой: фрагменты живописи со стен утраченного православного храма сложились в изображение, все лики на котором были голубоглазыми.



«Прямо сине-голубые! — цитируют реставраторов в пресс-службе Минкульта 9 декабря. — Такого мы еще не встречали. Уникальный случай для XII века, обычно — черные».

