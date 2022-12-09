Сбои случились в работе приложений «Тинькофф» и Альфа-банка

Пользователи сообщают о сбое в работе мобильных приложений банка «Тинькофф» и Альфа-банка днем 9 декабря. Клиенты не могут войти в приложение и воспользоваться сервисом.
Детектор сбоев компании Brand Analytics фиксирует жалобы на работу сервисов «Тинькофф». В комментариях пользователи сообщают о массовых сбоях.
При этом в Альфа-банке «Фонтанке» заявили, что сервис «Альфа-Онлайн» работает как обычно. Из-за технических работ у небольшой части клиентов может временно не получиться войти в приложение.
«В банке регулярно проводятся технические работы — это часть ежедневной деятельности банка», — пояснили в пресс-службе.