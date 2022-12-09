    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, ю-в

    758мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd62.57eur65.68

    Сбои случились в работе приложений «Тинькофф» и Альфа-банка

    6933
    обсудить

    Пользователи сообщают о сбое в работе мобильных приложений банка «Тинькофф» и Альфа-банка днем 9 декабря. Клиенты не могут войти в приложение и воспользоваться сервисом.

    Фото: Скриншот приложения
    ПоделитьсяПоделиться

    Детектор сбоев компании Brand Analytics фиксирует жалобы на работу сервисов «Тинькофф». В комментариях пользователи сообщают о массовых сбоях.

    При этом в Альфа-банке «Фонтанке» заявили, что сервис «Альфа-Онлайн» работает как обычно. Из-за технических работ у небольшой части клиентов может временно не получиться войти в приложение.

    «В банке регулярно проводятся технические работы — это часть ежедневной деятельности банка», — пояснили в пресс-службе.

    Фото: Скриншот приложения

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close