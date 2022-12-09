В Европе — безработица, в Казахстане — «Мир»: новости вокруг СВО за 9 декабря

Владимир Путин заявил, что нужды в новой мобилизации сейчас нет Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 декабря.



Путин рассказал о безработице в ЕС Президент России Владимир Путин выступил на саммите ЕАЭС в Бишкеке. Вот его главные заявления по итогам выступления:

спад ВВП РФ в этом году составит 2,9%, в следующем — 0,9%, и дальше ситуация будет улучшаться;

безработица в странах ЕАЭС — 1%, а в ЕС — в 7 раз больше;

в России очевидный тренд на снижение инфляции;

цены на газ в Европе более чем в 10 раз выше, чем в Евразийском экономическом союзе.

Также Путин отметил, что перспективы развития ЕАЭС хорошие, на саммите достигли договоренностей о создании механизма по поддержке кооперационной деятельности в промышленности. Кроме того, в ближайшие пару лет ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа и сформировать план работы.

Президент заявил, что спецоперация должна была начаться раньше После саммита стран ЕАЭС президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию с журналистами. Он ответил на вопросы о том, как сейчас идет спецоперация, прокомментировал ситуацию с ядерным оружием и снова высказался по поводу новой мобилизации, подтвердив, что она сейчас не нужна.



— СВО идет своим чередом. Там всё стабильно, никаких вопросов и проблем там нет. Всё, что происходит на земле, всё отражается в ежедневных сводках Минобороны, — ответил Путин по поводу спецоперации. — Процесс урегулирования [конфликта] будет непростым и потребует времени. Всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле.

Говоря по поводу ядерного оружия, Путин отметил, что эта проблема беспокоит всё человечество, и рассказал о схеме действий России при подобных угрозах:

— У США есть теория превентивного удара. Они также разрабатывают систему обезоруживающего удара — это когда удар наносится современными средствами по пунктам управления. В нашей ядерной стратегии сформулирован ответ на встречный удар. Когда наша система фиксирует пуск ракет в сторону РФ, в воздухе оказываются сотни наших ракет, остановить их невозможно. Это серьезный сдерживающий фактор.

Также президент отметил, что Россия должна была раньше начинать спецоперацию на Украине, но рассчитывала договориться в рамках «Минска-2».

Политик получил 8,5 года колонии за фейки о российской армии Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина (объявлен в России иноагентом) виновным в распространении фейков о российской армии и отправил его на восемь с половиной лет в колонию общего режима. Кроме того, Яшину на четыре года запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Оппозиционера задержали 28 июня 2022 года, когда он прогуливался в парке с журналисткой Ириной Баблоян. Тогда поводом для его задержания стало «невыполнение законного требования сотрудника полиции». В тот же день Яшина отправили под арест на 15 суток.



Позднее стало известно, что на Яшина возбудили уголовное дело по статье о фейках против Российской армии. Поводом для этого стали высказывания экс-депутата об убийствах мирных жителей в Буче, которые он сделал в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале. В доме Яшина провели обыск, а 13 июля его арестовали на два месяца.

В основу уголовного дела лег рапорт офицера Центра «Э» МВД РФ. Этот офицер вместе с экспертом, проводившим лингвистическую экспертизу публикации Яшина, и бывшим испытателем Московского института медико-биологических проблем проходил по делу в качестве свидетеля. На заседании также показали то самое видео, которое стало основанием для возбуждения уголовного дела. Гособвинитель посчитал вину Ильи Яшина доказанной в полном объеме, отметив, что это подтвердила лингвистическая экспертиза.



На пресс-конференции после саммита ЕАЭС президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос об итогах суда над Яшиным. Президент удивился, уточнив у журналиста, кто такой Яшин, но затем ответил: — Вмешательство в систему судов считаю абсолютно недопустимым. Подвергать сомнению решение суда нецелесообразно. Адвокаты господина Яшина наверняка знают, как поступить. Казахстанские банки снова будут принимать карту «Мир» В Республике Казахстан смогут принимать карты платежной системы «Мир». Об этом сообщает в пресс-релизе Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. 8 декабря регулятор получил письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC). — В письме американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно: гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность. При этом в письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций, — говорится в пресс-релизе.



Ведомство уже провело встречу с казахстанскими банками.

— Казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам «Мир», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц, — добавили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. — При этом решение о подключении к системе «Мир» казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.

Кремль — о потолке цен на нефть (снова) Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реагировать на введение потолка цен на нефть так, как это лучшим образом соответствует ее интересам.

— Речь идет о возможной дестабилизации энергетического рынка мирового, речь идет о том, что, по сути, происходит такая синтетическая подмена рыночных отношений, рыночного процесса ценообразования. Это даже в среднесрочной перспективе чревато дополнительными проблемами для стабильности рынков. Но, безусловно, Россия будет реагировать так, как это лучшим образом соответствует ее интересам, — сказал представитель Кремля.



Также Песков напомнил, что Россия не будет торговать с теми, кто ссылается каким-то образом на «потолок». Ранее Евросоюз, страны G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничение начало действовать 5 декабря.



В России осталось 14 брендов автомобилей из 60 В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что на российском рынке осталось всего 14 брендов из 60, которые были в начале 2022 года. В ассоциации уточнили, что 11 из них — китайские.



— На сегодняшний день на нашем авторынке новых автомобилей осталось работать из 60 брендов только 14. Из них три бренда — отечественные. Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные — китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda, — говорится в письме ассоциации в адрес дилеров китайских брендов.



В ассоциации уточнили, что с точки зрения национального микса, то есть количества национальных брендов, работающих в стране, российский авторынок на 78% стал китайским. По заявлению автодилера «Авилон», параллельный импорт улучшает ситуацию на российском авторынке, но полностью решить ее не может, дефицит автомобилей сохранится в 2023 году.

