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    Россия потратит 5,7 млрд руб. на русскоязычные школы в Таджикистане

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    24 комментария

    Российский Минфин до конца года получит до 5,74 млрд рублей на строительство и оснащение русскоязычных школ в Таджикистане. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

    Деньги планируется перечислить в Евразийский фонд стабилизации и развития в виде пожертвования от России. Как ожидается, их получат школы в Душанбе, Худжанде, Кулябе, Турсунзаде и Бохтаре.

    В сентябре лидеры России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в режиме видеоконференции открыли в стране пять русскоязычных школ. В прошлом году правительство РФ выделило на стройку 150 млн долларов, напоминает «Коммерсантъ».

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    Комментарии 24

    27482170809 Дек 2022 в 13:04
    господи, что за страна, что за власть, вы хоть что нибудь сделайте чтобы ваш народ нормально жил
    +5−0
    Slava_Rossii209 Дек 2022 в 12:57
    Опять, как в СССР, разбазаривают деньги россиян на содержание иностранных государств.
    А у самих не хватает ни школ, ни детских садов, ни больниц.
    +3−0
    Марти МакФлай09 Дек 2022 в 12:55
    Своих детей айтишников и хипстеров не бросают.
    +0−3
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