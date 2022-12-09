Россия потратит 5,7 млрд руб. на русскоязычные школы в Таджикистане

Российский Минфин до конца года получит до 5,74 млрд рублей на строительство и оснащение русскоязычных школ в Таджикистане. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.



Деньги планируется перечислить в Евразийский фонд стабилизации и развития в виде пожертвования от России. Как ожидается, их получат школы в Душанбе, Худжанде, Кулябе, Турсунзаде и Бохтаре.



В сентябре лидеры России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в режиме видеоконференции открыли в стране пять русскоязычных школ. В прошлом году правительство РФ выделило на стройку 150 млн долларов, напоминает «Коммерсантъ».

