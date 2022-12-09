В КНДР впервые показали матч с участием Южной Кореи на ЧМ

По государственному телевидению КНДР впервые показали игру сборной Южной Кореи на чемпионате мира по футболу в Катаре. В этом матче корейцы проиграли.



Как передаёт NK News, в среду государственные СМИ впервые показали южнокорейский матч, что один из экспертов назвал демонстрацией «мелочности» по отношению к Сеулу.



«Северная Корея часто транслирует спортивные мероприятия, такие как чемпионат мира по футболу, что является одной из единственных возможностей для граждан взглянуть на внешний мир», — отмечается в публикации.



Игра 1/8 финала ЧМ-2022 команд Бразилии и Южной Кореи закончилась со счётом 4:1.

