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    В КНДР впервые показали матч с участием Южной Кореи на ЧМ

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    3 комментария

    По государственному телевидению КНДР впервые показали игру сборной Южной Кореи на чемпионате мира по футболу в Катаре. В этом матче корейцы проиграли.

    Как передаёт NK News, в среду государственные СМИ впервые показали южнокорейский матч, что один из экспертов назвал демонстрацией «мелочности» по отношению к Сеулу.

    «Северная Корея часто транслирует спортивные мероприятия, такие как чемпионат мира по футболу, что является одной из единственных возможностей для граждан взглянуть на внешний мир», — отмечается в публикации.

    Игра 1/8 финала ЧМ-2022 команд Бразилии и Южной Кореи закончилась со счётом 4:1.

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    Комментарии 3

    ӦВВӦ09 Дек 2022 в 11:56
    А если б выиграли, тогда бы не показали 😅👌🏻
    +0−0
    Ushat Pomoev09 Дек 2022 в 11:23
    Показ ЧМ по телевизору в КНДР? Потрясающий шаг вперед!
    Не далее как в 2014 году трудящиеся Северной Кореи узнавали об успехах своей сборной только из сообщений СМИ: оказывается, северокорейские игроки дошли тогда аж до финала, обыграв по пути сборные Китая, США и разгромив Японию в полуфинале 7:0!
    Небольшое уточнение: в действительности сборная КНДР на тот чемпионат мира банально не отобралась...
    +2−0
    Гротеск09 Дек 2022 в 10:57
    аргентина - ямайка 5:0
    +0−0
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