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    «Форд» уронил «Чери» на Тучковом мосту. ДТП в Петербурге много, а пробок мало

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    Несмотря на снег и обещанную гололедицу, пробки в Петербурге в норме. По данным на 9:10, загруженность дорог составила 5 баллов по шкале «Яндекса» против обычных 6, а к 9:15 и вовсе снизилась до 4 баллов.

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    Вместе с тем очевидцы сообщают об авариях. «Форд» уронил «Чери» на Тучковом мосту. В сторону Васильевского острова правый и средний ряды встали намертво», — пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Впрочем, пробки на «Яндекс.Картах» не видно.

    На Московском проспекте, чуть-чуть не доезжая до Кузнецовской в сторону Благодатной, столкнулись три машины, рассказывают в той же группе. Пробки сейчас тоже нет.

    На Ленинском проспекте перед проспектом Народного Ополчения женщина на легковушке резко повернула со второго ряда направо — перед троллейбусом, сообщает очевидец. «Сам был в троллейбусе, когда тот резко затормозил. Без пострадавших в троллейбусе», — отмечает он.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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    Обстоятельства этих ДТП выясняются.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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