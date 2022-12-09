«Форд» уронил «Чери» на Тучковом мосту. ДТП в Петербурге много, а пробок мало

Несмотря на снег и обещанную гололедицу, пробки в Петербурге в норме. По данным на 9:10, загруженность дорог составила 5 баллов по шкале «Яндекса» против обычных 6, а к 9:15 и вовсе снизилась до 4 баллов.
Вместе с тем очевидцы сообщают об авариях. «Форд» уронил «Чери» на Тучковом мосту. В сторону Васильевского острова правый и средний ряды встали намертво», — пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Впрочем, пробки на «Яндекс.Картах» не видно.
На Московском проспекте, чуть-чуть не доезжая до Кузнецовской в сторону Благодатной, столкнулись три машины, рассказывают в той же группе. Пробки сейчас тоже нет.
На Ленинском проспекте перед проспектом Народного Ополчения женщина на легковушке резко повернула со второго ряда направо — перед троллейбусом, сообщает очевидец. «Сам был в троллейбусе, когда тот резко затормозил. Без пострадавших в троллейбусе», — отмечает он.
Обстоятельства этих ДТП выясняются.