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    Пенсионер одним ударом отправил в нокаут пассажира в метро Петербурга

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    Полиция ищет немолодого мужчину, который ударил пьяного пассажира метро на «Петроградской». Пострадавший — в крайне тяжелом состоянии.

    О ЧП в подземке в полицию сообщили накануне около десяти вечера из Мариинской больницы, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 декабря. К ним со станции «Петроградская» около 19:00 привезли 57-летнего мужчину с серьезными травмами головы. Его жизнь спасают медики.

    Сотрудники метро рассказали полицейским, что нашли на платформе окровавленного мужчину. А когда посмотрели записи с камер, то увидели, как из вагона выходит пассажир на вид лет 60–65 и кулаком бьет в лицо пострадавшего. После чего тот падает.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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