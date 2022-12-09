Пенсионер одним ударом отправил в нокаут пассажира в метро Петербурга

Полиция ищет немолодого мужчину, который ударил пьяного пассажира метро на «Петроградской». Пострадавший — в крайне тяжелом состоянии.



О ЧП в подземке в полицию сообщили накануне около десяти вечера из Мариинской больницы, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 декабря. К ним со станции «Петроградская» около 19:00 привезли 57-летнего мужчину с серьезными травмами головы. Его жизнь спасают медики.



Сотрудники метро рассказали полицейским, что нашли на платформе окровавленного мужчину. А когда посмотрели записи с камер, то увидели, как из вагона выходит пассажир на вид лет 60–65 и кулаком бьет в лицо пострадавшего. После чего тот падает.

