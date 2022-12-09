МВД показывает, как из библиотеки в Петрозаводске украли книгу за 1,4 миллиона. Дама хотела «затеряться»

Полиция вернула в Национальную библиотеку Республики Карелии книгу Бориса Пастернака «Избранное», похищенную летом. Это издание 1948 года оценивается почти в полтора миллиона рублей.
Как сообщает 9 декабря «МВД Медиа», посетительница книгохранилища получила книгу в читальном зале, взяла её, вышла из здания и уехала из Петрозаводска на такси — на север Карелии. Оттуда она собиралась перебраться в Москву, чтобы «затеряться в мегаполисе». Но покинуть республику ей не удалось. Полицейские задержали её на вокзале Сегежи.
Книга была изъята у женщины и возвращена на стеллаж отдела редких фондов библиотеки. Следователь УМВД России по Петрозаводску возбудил уголовное дело.
«Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что данное издание представляет особую культурную ценность, а в денежном эквиваленте оценивается в 1,4 миллиона рублей», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.