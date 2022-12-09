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    МВД показывает, как из библиотеки в Петрозаводске украли книгу за 1,4 миллиона. Дама хотела «затеряться»

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    Полиция вернула в Национальную библиотеку Республики Карелии книгу Бориса Пастернака «Избранное», похищенную летом. Это издание 1948 года оценивается почти в полтора миллиона рублей.

    Как сообщает 9 декабря «МВД Медиа», посетительница книгохранилища получила книгу в читальном зале, взяла её, вышла из здания и уехала из Петрозаводска на такси — на север Карелии. Оттуда она собиралась перебраться в Москву, чтобы «затеряться в мегаполисе». Но покинуть республику ей не удалось. Полицейские задержали её на вокзале Сегежи.

    Книга была изъята у женщины и возвращена на стеллаж отдела редких фондов библиотеки. Следователь УМВД России по Петрозаводску возбудил уголовное дело.

    «Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что данное издание представляет особую культурную ценность, а в денежном эквиваленте оценивается в 1,4 миллиона рублей», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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