Путин поехал в Бишкек

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря, по данным ТАСС, прибыл с визитом в Киргизию, где он будет участвовать в саммите Евразийского экономического союза. Лидеры стран намерены обсудить формирование общего рынка газа, углубление интеграции на пространстве ЕАЭС, создание межведомственного совета по энергетике, развитие единого рынка услуг.



«Российская делегация изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в этой организации в 2023 году», — говорится в сообщении на сайте Кремля.



На полях саммита у Путина будут и двусторонние встречи, например с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

