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    Путин поехал в Бишкек

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    16 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин 9 декабря, по данным ТАСС, прибыл с визитом в Киргизию, где он будет участвовать в саммите Евразийского экономического союза. Лидеры стран намерены обсудить формирование общего рынка газа, углубление интеграции на пространстве ЕАЭС, создание межведомственного совета по энергетике, развитие единого рынка услуг.

    «Российская делегация изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в этой организации в 2023 году», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

    На полях саммита у Путина будут и двусторонние встречи, например с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Это заседание Высшего евразийского экономического совета — второе за год. Первое прошло по видеосвязи 27 мая, председательствовала Киргизия.

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    Комментарии 15

    Васисуалий Лошков09 Дек 2022 в 10:18
    стол свой с собой взял?
    +2−0
    daisychain09 Дек 2022 в 09:04
    А ведь еще столько чудесных непосещенных мест, где ждут потенциальные друзья!
    Пхеньян, Пномпень, Каракас, Нагаге...
    +9−1
    Отец Родной09 Дек 2022 в 08:47
    На Бишкекский международный форум G2?
    +18−1
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