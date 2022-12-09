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    В ЕУСПб расскажут о книге «Память о Второй мировой войне за пределами Европы»

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    Обрушение Ялтинско-Потсдамского мира отразится и на консенсусе о политике памяти о Второй мировой. Какой она будет в новой ситуации? Об этом 14 декабря будут рассуждать соавторы предисловия книги, уже вошедшей в топ продаж «Фаланстера» — профессор ЕУСПб историк Алексей Миллер и профессор ВШЭ политолог Федор Лукьянов. Бесплатно. 18+

    Фото: обложка книги, с сайта eupress.ru/
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    Интерпретация Второй мировой войны (у нас — преимущественно через образ Великой Отечественной) стала этическим фундаментом российской политики. Но отечественные представления о той эпохе могут не совпадать с оценками и взглядами, устоявшимися в исторической памяти других стран. Если европейские и американские трактовки известны в России, то незападные оставались несколько вне поля зрения. Журнал «Россия в глобальной политике» (Федор Лукьянов — его главный редактор) и Центр изучения культурной памяти и символической политики (Алексей Миллер его возглавляет) Европейского университета подготовили «первый квалифицированный обзор и анализ этого проблемного поля».

    Специалисты-страноведы, специалисты в сфере международных отношений рассмотрели политику памяти о Второй мировой войне в Японии, Китае, Северной и Южной Корее, Монголии, Индии, Иране, Турции, странах арабского мира, Бразилии, Аргентине и Мексике.

    14 декабря в ЕУСПб состоится презентация книги, начало в 17.30, вход свободный.

    Александра Шеромова

    Фото: обложка книги, с сайта eupress.ru/

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