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    Петербуржцам расскажут, чем лакомились на Руси в старину

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    Парадное застолье завершалось десертом, и кондитеры должны были не только его приготовить, но и декорировать незабываемым образом. О том, как подавали «сладкое» (впрочем, в качестве десертов были и сыры) по торжественным поводам в XVIII-ХХ веках, расскажет в лектории Петропавловской крепости московский искусствовед Юлия Уварова. 12+

    Фото: Шалин. Википедия
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    В столице год назад проходил фестиваль десертов «Сахарный партер» — это название отсылало к давней традиции. Сахарным партером в Петербурге и Москве называли отдельный стол с десертами. Юлия Уварова приводит по документам перечень сладких блюд: композиции и фигуры из сахара и фруктов, некие «яблони с золотыми яблоками», пастилажные пирамиды, «конфекты». Все это размещалось определенным образом. Например, фрукты укладывались в пладеменаж — большой поддон, чаще серебряный, и вообще утварь для десертов отличалось от прочей. Украшения для десертного стола выполнялись из сахара, карамели, сахарной пудры. Из мастики (это не только техническая масса, но и твердая сахарная смесь) лепили фигурки.

    Узнаем, каким на протяжении нескольких веков был последний «номер программы» парадного банкета на лекции «Десерт на русском столе в ХVIII — ХХ веках: лакомство и украшение». Встречаемся 12 декабря в лектории Петропавловской крепости (Иоанновский равелин). Начало в 18.30.

    Александра Шеромова

    Фото: Шалин. Википедия

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