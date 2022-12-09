Петербуржцам расскажут про особенности зимнего бёрдвотчинга

Горячий сезон наблюдения за птицами — это время их прилета и отлета. Зато зимой можно сконцентрироваться на тех пернатых, которые остаются в городе или прилетают с севера. 11 декабря в филиале Маяковки на Охте расскажут об особенностях наблюдения за зимующими птицами. Бесплатно. 12+

Ямщик — это не только устаревшая профессия. Это еще и альтернативное название птицы поползня. Птичка небольшая, умудряется жить и в Северной Африке, и в России, и много где еще. Причем у нас она и зимует — а вот, например, на север Скандинавии или Шотландии не залетает. В петербургском Южно-Приморском парке можно наблюдать за поползнями, что и делали участники проекта «Орнитологические экскурсии в Санкт-Петербурге». И если для многих синица — это просто птица с желтой грудкой, то орнитологи проекта научат отличать один вид синиц от другого (в России с десяток видов). За одними птицами можно наблюдать, не выходя из дома, за другими придется собираться «в экспедицию» в парк.

По словам ученых, в последние десятилетия зимующих в Петербурге птиц прибавилось: перемена климата надоумила их оставаться в теплом городе. Человек может им помочь пережить зиму, только делать это нужно правильно. В том числе и об этом расскажет Юрий Михайлов, аспирант кафедры зоологии позвоночных СПБГУ, участник проекта «Орнитологические экскурсии в Санкт-Петербурге» и член Союза охраны птиц России.



Слушаем лекцию «Зимующие птицы Санкт-Петербурга» 11 декабря в «Охте-8», подробности регистрации на сайте Маяковки в разделе «Мероприятия». Начало в 17.00.

