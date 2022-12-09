Финалисты премии «Фонтанки» рассказывают о себе: номинация «Зоосервис года»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В этом году в премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» дебютировала номинация «Сервис года для животных». Мы попросили номинантов рассказать о себе, и помог нам в этом информационный партнер — социальная сеть ЯRUS, поддержавшая самую человечную, несмотря на название, номинацию. Сегодня мы знакомим вас с ними.



Представители зоосервисов поделились, что для них значит попадание в число финалистов премии и что они вкладывают в понятие сервиса для домашних животных.

Президент клуба «Каштанка — Добрый Пес» Татьяна Красовская относится к своему делу не как к бизнесу и не пытается выиграть в конкурентной борьбе, всегда делая упор на качество работы.



— Это не очень правильно с точки зрения развития компании, но хорошо для выстраивания отношений с клиентами и сохранения репутации. И мы не хотим снижать планку качества, независимо от внешних условий. Для нас важно, чтобы клиент получил ответы на свои вопросы, чтобы ему было удобно и комфортно у нас заниматься. Если он испытывал положительные эмоции от того, что к нам обратился, — значит, мы правильно сделали свою работу,— уверена Татьяна Красовская.



Руководитель отдела внешних коммуникаций сети зоомагазинов и пет-сервисов «Четыре лапы» Ольга Даньшина благодарит клиентов и сотрудников, которые помогли компании войти в топ-10:

— Наши специалисты применяют индивидуальный подход к каждому питомцу и предлагают их пет-родителям такие практические услуги по уходу, как подбор правильного корма, консультация по безопасности, уроки по социализации животного в семье и многое другое.

Основатель Школы дрессировки «Фандогс» Мария Фандеева надеется, что кинология будет продвигаться, как и все остальные зооуслуги, и рассказала об особенностях работы.



— Нам важно, чтобы человек научился понимать своего друга, слышать его. А в понятие сервиса я включаю возможность получить многостороннюю поддержку: от состояния самого человека до решения его проблем вместе с собакой, — объясняет Мария Фандеева.

Директор по маркетингу сети зоомагазинов и ветеринарных аптек Petshop Сергей Иванов считает номинацию на премию признанием заслуг компании как лидера рынка не только торговли зоотоварами в Интернете, но и сервисов для питомцев.



— Мы предоставляем бесплатную доставку и ветеринарные консультации, а также дополнительный сервис в рамках нашей экосистемы: выгул, груминг, зоотакси и зооотель,— говорит Сергей Иванов.



Совладелец семейного зоосалона MaxPet Максим Рыжиков считает, что попасть в топ-10 номинантов в первый год работы — огромная честь, и постарается оправдать доверие клиентов. Основной миссией компании он считает развитие и популяризацию культуры ухода за домашними животными.

— Принцип работы зоосалона — индивидуальный подход, забота, любовь и уважение к тем, кто нам доверяет. Наш ведущий мастер и совладелец Марьяна Шувалова в сфере груминга уже более 10 лет, что делает нас уникальными по качеству и подходу,— уверен Максим Рыжиков.



Владелица зоосалона Booldog Евгения Алехина хочет уйти от поточного обслуживания и вывести сферу груминга на качественный клубный уровень. Клиент должен видеть работу, общаться с мастером по всем вопросам, чувствовать свою исключительность.

— У нас ведутся онлайн-карты каждого клиента, где подробно всё расписано — от настроения питомца во время стрижки до любимой марки шампуня. Индивидуальный сервис требует огромного внимания и постоянной оценки качества. Важно, чтобы хорошо было всем: и животным, и их владельцам,— считает Евгения Алехина.



В номинации «Сервис года для животных» представлены лучшие зоомагазины, салоны красоты, ветеринарные клиники, гостиницы для животных и другие зоосервисы.

Социальная сеть ЯRUS охотно поддержала новую номинацию, тем более что в приложении много сообществ, которые небезразличны к братьям нашим меньшим. Пользователи активно участвуют в благотворительных проектах для бездомных собак и кошек. К примеру, приют из Первоуральска «Хвостатое счастье» каждый месяц получает донаты, которых хватает на оплату половины корма для 200 обитателей приюта. А еще в приложении есть постоянная рубрика «Котик дня», где каждый блогер может выложить на всеобщее обозрение своего любимого питомца.



Напомним, что голосование по номинации «Сервис года для животных», а также по еще 10 номинациям премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» продолжается до 14 декабря. Заходите на страницу премии и выбирайте наиболее достойных кандидатов. Итоги будет объявлены 15 декабря в Главном штабе Эрмитажа.