Море и звезды. Россиян приглашают в круиз по городам Турции

Хорошая новость для любителей круизов: у россиян вновь есть возможность провести праздники в морском путешествии. Комфортабельный лайнер Astoria Grande и компания Miray Cruises открывают новогодний сезон круизов из Сочи в порты Турции.
До начала пандемии новогодние круизы по Балтийскому морю были одним из самых популярных направлений среди петербуржцев и жителей других регионов Северо-Запада. Сейчас такие путешествия по странам Скандинавии, к сожалению, невозможны. Однако у российских любителей морской романтики появилась прекрасная возможность провести каникулы на белоснежном лайнере Astoria Grande в Черном море. Турецкая компания Miray Cruises организует шесть круизов в красивейшие порты Турции — Стамбул, Амасра, Унье и Трабзон. Туры из Сочи стартуют с 17 декабря, отправление — каждую неделю из Олимпийской круизной гавани.
Организаторы обещают, что каждый из тематических круизов станет неповторимым. Например, в европейское Рождество путешественников ждут праздничное шоу и изыски от итальянского шеф-повара. Те, кто встретит Новый год в открытом море, надолго запомнят праздничную ночь и грандиозный бал-маскарад. Круиз в Старый Новый год запомнится трехдневной остановкой в Стамбуле с большой экскурсионной программой.
Специально для пассажиров зимних круизов выступят звезды российской и зарубежной эстрады: Сосо Павлиашвили, Кристина Орбакайте, Жасмин, Дмитрий Маликов, двойник Адриано Челентано Маурицио Швайцер, Игорь Корнелюк, Жан Милимеров (экс-«Премьер-министр»), а также команда КВН «Уездный город».
Помимо насыщенной программы на борту, гостей ждут интересные экскурсии по Стамбулу и другим знаменитым портовым городам. И какая же Турция без шопинга? Тут ответ очевиден — с пустыми руками домой не вернется никто.
ООО «СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "АКВИЛОН"», ИНН 9702027698, юр. адрес: Москва, муниципальный округ Мещанский, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, помещ. II, к.3 (этаж 2), astoriagrande.com.