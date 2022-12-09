Море и звезды. Россиян приглашают в круиз по городам Турции

Хорошая новость для любителей круизов: у россиян вновь есть возможность провести праздники в морском путешествии. Комфортабельный лайнер Astoria Grande и компания Miray Cruises открывают новогодний сезон круизов из Сочи в порты Турции.



До начала пандемии новогодние круизы по Балтийскому морю были одним из самых популярных направлений среди петербуржцев и жителей других регионов Северо-Запада. Сейчас такие путешествия по странам Скандинавии, к сожалению, невозможны. Однако у российских любителей морской романтики появилась прекрасная возможность провести каникулы на белоснежном лайнере Astoria Grande в Черном море. Турецкая компания Miray Cruises организует шесть круизов в красивейшие порты Турции — Стамбул, Амасра, Унье и Трабзон. Туры из Сочи стартуют с 17 декабря, отправление — каждую неделю из Олимпийской круизной гавани.