Сотрудников ГИБДД учат общаться с блогерами и троллями

Сотрудников ДПС призвали усовершенствовать коммуникативные навыки. При этом, чтобы они сами не стали жертвами психологического воздействия, инспекторам подробно разъяснили понятия троллинг и флейминг. Об этом 8 декабря сообщает «Коммерсантъ».



Новая методичка состоит из 50 страниц, а понадобилась она, по мнению создателей, из-за стиля поведения автомобилистов, ставшего популярным в последние годы. В частности, речь идет о блогерах, которые снимают на видео общение с сотрудниками ГИБДД. По мнению авторов методички, размещая видео с участием сотрудников дорожной полиции в социальных сетях, блогеры «изобретают новые средства контроля за деятельностью сотрудников, размещая информацию в социальных сетях, при этом умышленно ее искажают, тем самым способствуя дискредитации их личного и профессионального имиджа».