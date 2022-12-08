Сотрудников ГИБДД учат общаться с блогерами и троллями

Сотрудников ДПС призвали усовершенствовать коммуникативные навыки. При этом, чтобы они сами не стали жертвами психологического воздействия, инспекторам подробно разъяснили понятия троллинг и флейминг. Об этом 8 декабря сообщает «Коммерсантъ».
Новая методичка состоит из 50 страниц, а понадобилась она, по мнению создателей, из-за стиля поведения автомобилистов, ставшего популярным в последние годы. В частности, речь идет о блогерах, которые снимают на видео общение с сотрудниками ГИБДД. По мнению авторов методички, размещая видео с участием сотрудников дорожной полиции в социальных сетях, блогеры «изобретают новые средства контроля за деятельностью сотрудников, размещая информацию в социальных сетях, при этом умышленно ее искажают, тем самым способствуя дискредитации их личного и профессионального имиджа».
Инспекторов ГИБДД, в частности, призывают не только начинать контакт с водителем с оценки его внешности и психологического портрета, но и быть предельно вежливыми. «Ваша культура поведения должна быть безупречной и вызывать проявление аналогичной вежливости со стороны граждан», – цитирует «Ъ» методичку.
На троллинг («речевую провокацию с целью эскалации конфликта») и флейминг (спор ради спора) инспекторов также призывают отвечать вежливостью и призывами к логике. Авторы методички уверены, что в таких ситуациях может подойти фраза: «Товарищ водитель, вы нарушили ПДД. Согласитесь, что, нарушая правила, вы подвергаете риску не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения».
Инспекторов призывают не отвечать на речевую агрессию и ждать, когда нарушитель выговорится. А также, снимать на свою камеру общение с автомобилистами. В том числе, теми, кто снимает инспекторов.