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    Никаких виз и въезда. В Евросоюзе решили, какие российские загранпаспорта не будут признавать

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    19 комментариев

    Совет Евросоюза утвердил решение о непризнании российских загранпаспортов, которые были выданы на присоединенных к РФ новых территориях. Об этом 8 декабря говорится в заявлении ведомства.

    Речь идет о загранпаспортах, полученных в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии.

    В публикации сказано, что российские документы, выданные в этих регионах, не будут приниматься для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

    Подобную практику в 2014 году страны Евросоюза ввели в отношении Крыма.

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    Комментарии 19

    Заливщик голосовых планок08 Дек 2022 в 21:14
    А что, в Херсоне открылся российский визовый центр? Ну или как там это заведение называется, в котором принято бумаги взарубеж оформлять.
    +3−0
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