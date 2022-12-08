Никаких виз и въезда. В Евросоюзе решили, какие российские загранпаспорта не будут признавать

Совет Евросоюза утвердил решение о непризнании российских загранпаспортов, которые были выданы на присоединенных к РФ новых территориях. Об этом 8 декабря говорится в заявлении ведомства.



Речь идет о загранпаспортах, полученных в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии.



В публикации сказано, что российские документы, выданные в этих регионах, не будут приниматься для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.



Подобную практику в 2014 году страны Евросоюза ввели в отношении Крыма.

