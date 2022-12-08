Бывшего вице-губернатора Ленобласти освободили от уголовной ответственности за многомиллионную аферу

От уголовной ответственности Коваля освободили из-за истечения сроков давности. С момента окончания хищений, а это, по версии обвинения, 2016 год, прошло шесть лет. Этого достаточно для преступлений средней тяжести, к которому и относится вменяемая экс-чиновнику статья «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере».

Коваля арестовали в январе 2019 года. Будучи областным вице-губернатором, он курировал ЖКХ и топливно-энергетический комплекс. Дело было связано с предыдущей деятельностью чиновника. Ему припомнили работу замгендиректора «Газпром газораспределения» и подписанный в 2013 году лукавый договор с близкой компанией на строительство двух эксплуатационных баз в Вологодской области. Фирма деньги получила, стройку не завершила, а потом ликвидировалась.

Коваль, согласно материалам, обеспечивал принятие якобы выполненных работ. Он признал вину, заключил досудебное соглашение, от которого, по информации издания, в итоге отказался, возместил 21-миллионный ущерб и после пяти месяцев в изоляторе на Шпалерной ушёл с подпиской о невыезде .

Дело от ФСБ перешло в производство Следственного комитета. Кроме Коваля под следствием оказались бывший глава Фонда капремонта Александр Шульга и экс-депутат ЗакСа Ленобласти Елена Маханёк. Первый, по версии обвинения, был подрядчиком и готовил липовые акты о приёмке работ. Вторая, как директор субподрядчика, делала подложные справки об их стоимости.



Оба освобождены от ответственности, но Маханёк суда избежать не удалось. Ей также вменяют классическое мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК), заседание назначено на январь.

