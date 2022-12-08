Дорогое удовольствие. В Финляндии сильно подскочили цены на электроэнергию

Цены на электроэнергию в Финляндии в третьем квартале текущего года выросли в среднем на
Больше всего электричество подорожало для домохозяйств с низким уровнем потребления электроэнергии, менее всего — для тех, которые пользуются электрическим отоплением.
Старший специалист Центростата Марианна Раутелин рассказала, что это может быть связано с тем, что для домохозяйств с низким уровнем потребления электричества базовая цена составляет значительную часть счёта.
Другое объяснение заключается, вероятно, в том, что жители небольших квартир и домов зачастую заключают фиксированные контракты на электроэнергию. В итоге потребители платят одинаковую сумму, даже если не используют всю квоту.
В этом году также на
В начале декабря стало известно, что финское управление транспортной инфраструктуры готовится к тому, что зимой часть фонарей на автодорогах может быть временно отключена для сбережения электроэнергии.
Россия в середине мая прекратила поставки электроэнергии в Финляндию из-за неоплаты.