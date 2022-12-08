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    Дорогое удовольствие. В Финляндии сильно подскочили цены на электроэнергию

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    Цены на электроэнергию в Финляндии в третьем квартале текущего года выросли в среднем на 40–60 % по сравнению с прошлым годом. Об этом 8 декабря сообщают финские СМИ, ссылаясь на Статистический центр.

    Больше всего электричество подорожало для домохозяйств с низким уровнем потребления электроэнергии, менее всего — для тех, которые пользуются электрическим отоплением.

    Старший специалист Центростата Марианна Раутелин рассказала, что это может быть связано с тем, что для домохозяйств с низким уровнем потребления электричества базовая цена составляет значительную часть счёта.

    Другое объяснение заключается, вероятно, в том, что жители небольших квартир и домов зачастую заключают фиксированные контракты на электроэнергию. В итоге потребители платят одинаковую сумму, даже если не используют всю квоту.

    В этом году также на 68 % подорожал мазут. Из-за этого выросли расходы домохозяйств, которые используют масляную систему отопления.

    В начале декабря стало известно, что финское управление транспортной инфраструктуры готовится к тому, что зимой часть фонарей на автодорогах может быть временно отключена для сбережения электроэнергии.

    Россия в середине мая прекратила поставки электроэнергии в Финляндию из-за неоплаты.

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    Комментарии 10

    Михаил Микушин08 Дек 2022 в 19:59
    Может зетовцам на радостях праздник себе устроить?
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