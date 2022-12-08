Дорогое удовольствие. В Финляндии сильно подскочили цены на электроэнергию

Цены на электроэнергию в Финляндии в третьем квартале текущего года выросли в среднем на 40–60 % по сравнению с прошлым годом. Об этом 8 декабря сообщают финские СМИ, ссылаясь на Статистический центр.



Больше всего электричество подорожало для домохозяйств с низким уровнем потребления электроэнергии, менее всего — для тех, которые пользуются электрическим отоплением.



Старший специалист Центростата Марианна Раутелин рассказала, что это может быть связано с тем, что для домохозяйств с низким уровнем потребления электричества базовая цена составляет значительную часть счёта.

