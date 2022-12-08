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    В кинотеатр как на работу. Площади петербургского «Каро 7 Лиговъ» переделают в офисы

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    2 комментария

    На месте кинотеатра «Каро 7 Лиговъ» в одноименном ТРК появятся офисы. Об этом 8 декабря рассказала директор департамента офисной недвижимости петербургского отделения консалтинговой компании NF Group (ex- Knight Frank St. Petersburg) Регина Волошенко.

    Площадь помещения составляет около 4 тыс. кв. м. Работы могут быть завершены в 2023 году.

    Кинотеатр сети «Каро» на семь кинозалов работал в ТРК «Лиговъ» с 2011 по 2021 год.

    Кинотеатры начали сокращать свои площади ещё до ковида. На смену им приходят спортивные клубы и развлекательные объекты. К примеру, в Москве в районном ТЦ «Щука» на месте части кинотеатра «Каро» появился фитнес-клуб DDX.

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    Диванный Эксперт08 Дек 2022 в 20:18
    Надо разрешить кинотеатрам показывать фильмы, не преследуя интересы Голливуда. Все, что можно скачать-на экраны.
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