В кинотеатр как на работу. Площади петербургского «Каро 7 Лиговъ» переделают в офисы

На месте кинотеатра «Каро 7 Лиговъ» в одноименном ТРК появятся офисы. Об этом 8 декабря рассказала директор департамента офисной недвижимости петербургского отделения консалтинговой компании NF Group (ex- Knight Frank St. Petersburg) Регина Волошенко.



Площадь помещения составляет около 4 тыс. кв. м. Работы могут быть завершены в 2023 году.



Кинотеатр сети «Каро» на семь кинозалов работал в ТРК «Лиговъ» с 2011 по 2021 год.



Кинотеатры начали сокращать свои площади ещё до ковида. На смену им приходят спортивные клубы и развлекательные объекты. К примеру, в Москве в районном ТЦ «Щука» на месте части кинотеатра «Каро» появился фитнес-клуб DDX.

