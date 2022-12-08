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    Светлана Сурганова отметит в Петербурге одним концертом два праздника

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    14 ноября Светлане Сургановой исполнилось 54 года. Певица приглашает петербуржцев отметить дату концертом, на котором заодно порадуются и другому празднику — скорому Новому году. Программу «В лучшем виде» можно будет услышать 14 декабря в клубе А2 (6+).

    Фото: предоставлено организаторами
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    Концерт станет своеобразным итогом 2022 года для коллектива «Сурганова и Оркестр». Со сцены прозвучат все хиты группы, а в зале не обойдется без тюльпанов — любимых цветов певицы. По этому поводу в соцсетях концерта даже запущена благотворительная акция — можно купить виртуальный цветок, тем самым пожертвовав деньги в фонд «Шаг навстречу», который поддерживает Сурганова. Такой поступок, вероятно, будет приятным подарком для именинницы.

    После прошлогоднего альбома «Все будет» группа позволила себе небольшой творческий отпуск и в 2022 году выпустила всего два сингла — «Вавилон» и «Лето». Остается надеяться, что наступающий год принесет поклонникам новый большой релиз, который займет достойное место в фанатских сердцах.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено организаторами

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