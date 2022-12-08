Будущую трассу трамвая «Славянка» обследуют саперы: ищут мины и осколки времен Великой Отечественной войны

Территорию, по которой пройдет трамвай «Славянка», обследуют на наличие взрывоопасных предметов и воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. За месяц специалисты обследуют 21 километр будущей трассы.
Трамвайная сеть «Славянка» соединит станцию метро «Купчино», Шушары и микрорайон Славянка. Территорию вдоль будущей трассы специалисты пройдут с использованием точечных металлодетекторов, глубинного бомбоискателя, георадаров и спецтехники. Как отмечают в аккредитованной компании-подрядчике, сложные погодные условия и морозы не являются препятствием для обследования,
«В районе прохождения будущей линии шли боевые действия. Недалеко от железной дороги расположен ДОТ, где нами обнаружены осколки снарядов. Участок трассы от посёлка Шушары до микрорайона Славянка будем обследовать особо тщательно. Это места сражений, и мы ожидаем, что именно на этом отрезке трассы наиболее вероятны находки осколков снарядов и мин времен Великой Отечественной войны. Поэтому на этом рубеже чрезвычайно важно обеспечить безопасность тех, кто будет строить трамвайную сеть, и будущих пассажиров, жителей новых районов», — отмечает представитель аккредитованной компании-подрядчика.
Напомним, что трамвайная линия «Славянка» уникальна: она создается с нуля, в рамках государственно-частного партнерства. Длина нового объекта транспортной инфраструктуры — 21 километр. Для линии будет построено 7 надземных искусственных сооружений. Над кольцевой автодорогой трамвай поднимется по ферменному путепроводу, третьим уровнем над другими развязками. Конечный остановочный пункт в Купчино станет первым в России «трамвайным вокзалом». По расчетам, новой линией будут пользоваться не менее 13 миллионов пассажиров в год.