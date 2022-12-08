Невский не опустел: Какие бренды заместили иностранцев на главной улице города

Несмотря на уход зарубежных брендов, количество свободных площадей на Невском проспекте за 2022 год сократилось на 4,5%, до 8,1%, подсчитали в консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank St. Petersburg).
Доля вакансии на Большой Конюшенной к концу 2022 года также снизилась — на 0,9%, до 7,3%. Больше всего из трех ключевых локаций на петербургском рынке стрит-ретейла пострадал Большой проспект Петроградской стороны. Там доля пустующих площадей выросла на 3,1%, до 8,9% к концу года.
Всего три главные улицы города покинули 20 зарубежных брендов из 7 стран, в основном из Германии, США и Швейцарии. Более половины из них продавали петербуржцам одежду или товары для дома.
На смену иностранным брендам пришли российские. Свои бутики в 2022 году открыли бренды Nikita Efremov, Urban Boris, Monochrome, VGA, Sunlight. К открытию новой торговой точки готовится Arny Praht. Помещения флагманского магазина H&M на Невском, 80, заняла сеть магазинов умных устройств «Всё смарт», принадлежащая «Марвел-Дистрибуции».
42% открытий в 2022 году пришлось на сферу общепита. За год на главной улице города открылось 33 заведения, а закрылось 22.
При этом, по прогнозу NF Group, если в следующем году иностранные бренды, временно приостановившие свою работу, закроются окончательно, уровень вакансии на Невском проспекте снова может увеличиться с 8,1% до 12,6%. Под ударом окажется Старо-Невский проспект. Доля свободных площадей на нем в этом случае может увеличиться с 11,1% до 19,1%.