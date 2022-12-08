Невский не опустел: Какие бренды заместили иностранцев на главной улице города

Несмотря на уход зарубежных брендов, количество свободных площадей на Невском проспекте за 2022 год сократилось на 4,5%, до 8,1%, подсчитали в консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank St. Petersburg).



Доля вакансии на Большой Конюшенной к концу 2022 года также снизилась — на 0,9%, до 7,3%. Больше всего из трех ключевых локаций на петербургском рынке стрит-ретейла пострадал Большой проспект Петроградской стороны. Там доля пустующих площадей выросла на 3,1%, до 8,9% к концу года.



Всего три главные улицы города покинули 20 зарубежных брендов из 7 стран, в основном из Германии, США и Швейцарии. Более половины из них продавали петербуржцам одежду или товары для дома.

